Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ

Конечно, все эти манипуляции были обещаны за деньги, причем приличные. Из материалов дела следует, что за свои услуги экс-капитан КНБ попросил свыше 170 млн тенге. И ведь получил! Правда, учитывая размер кэша, с ним рассчитались тремя траншами.

Вот только с выполнением обе­щанного получилась заминка. Да и обещания были явно завышенными. Это стало совершенно очевидным, когда обвиняемой вынесли приговор, связанный с лишением свободы. Тогда-то и вспомнили родственники осужденной о капитане, не сдержавшем слово, и потребовали сатисфакции.

Так с действующего сотрудника КНБ он вынужденно поменял статус на подозреваемого. А вскоре был осужден за совершение мошенничества, подстрекательство и дачу взятки. Виновным себя не признал. Защита экс-капитана тоже настаивает на его невиновности и утверж­дает, что те самые 170 млн тенге якобы пошли на ставки, которые он ставил вместе с сыном осужденной коррупционерки. Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор в апелляционной коллегии.

Судья специализированного межрайонного суда Шымкента Самиддин Темиралиев, рассматривавший дело, комментируя приговор, отметил, что осужденный сам вышел на свидетеля, проходившего по делу коррупционерки, познакомился с ее сыном, обещав содействие. Это подтверждает переписка, которую вели между собой договаривающиеся стороны. Подтвеждения получены также при проведении негласных следственных действий. В совокупности, оценив все материалы уголовного дела, судья приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы.