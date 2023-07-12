Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
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Любовь Доброта, Шымкент
Суд счел доказанными обвинения, выдвинутые экс-капитану Комитета национальной безопасности. По версии следствия, он предложил свою помощь жительнице Шымкента, в отношении которой расследовалось коррупционное дело. Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Так вот, комитетчик пообещал родственникам для начала «вытащить» подследственную из следственного изолятора, «переведя» под домашний арест, а потом и вовсе закрыть дело.