Двенадцать жилых домов отремонтируют в Астане Общество Ксения Воронина

В 2015 году этом году в рамках "Программы развития регионов до 2020 года" в Астане будEт отремонтированS 12 многоквартирных жилых домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.



В управлении жилищной инспекции города сообщили, что капитальный ремонт многоквартирных жилых домов проводится с обязательной установкой общедомового прибора учета тепловой энергии и автоматизированной системы регулирования теплопотребления, а также с установкой энергосберегающих ламп с датчиком движения для освещения подъездов, лестничных клеток.



Напомним, что в период с 2012 по 2014 год на возвратные средства в Астане уже были произведены работы по ремонту общего имущества объектов кондоминиума в 28 многоквартирных жилых домах. В том числе был заменен 31 лифт в 20 зданиях.

