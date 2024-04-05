Двери вузов Южной Кореи открыты для выпускников наших школ

Пресс-тур, в который нас пригласила Корейская организация туризма – КТО (Korean Tourism Organisation) оставил незабываемые впечатления у всех участников данной программы. Знакомиться с вузами Страны утренней свежести мы отправились в сос­таве группы из представителей частных школ Астаны и Алматы. Многие их выпускники уже готовы учиться там.

На все сто процентов

Несмотря на тяжелые страницы истории, этот народ сумел выстоять и стать одной из самых высокообразованных наций в мире. В чем же секрет Южной Кореи?

Думаю, в жизненных принципах жителей этой страны. И дело не в том, что они повсеместно бьют себя в грудь, говоря о любви к Родине, проводят грандиозные мероприятия, чтобы привлечь внимание мировой общественнос­ти. Все гораздо проще. Каждый корейский гражданин целиком и полностью предан своему делу. И неважно, что это. Главное, что человек старается делать работу не лишь бы было, а подходит к решению любого вопроса максимально добросовестно.

Взять хотя бы организацию самого пресс-тура. В Минис­терстве культуры, спорта и туризма Кореи, при поддержке которого, собственно, и сос­тоялась наша поездка, продумали каждую мелочь: начиная с логистики и заканчивая обеспечением каждого участника группы мобильным Интернетом. Переводчики (далеко не все в Южной Корее, вопреки моим ожиданиям, знают английский), гиды, водители автобусов – все отработали на отлично.

Такое же ответственное отношение к работе в Корее у всех. На собственном опыте мы, например, убедились в этом, довольно «близко» пообщавшись с работниками миграционной службы. Здесь нужно знать, что малейшее подозрение может стать поводом для допроса. А если не сможете объясниться, то вас посадят на ближайший рейс и отправят домой. В нашей группе так чуть не уехали в Казахстан сразу несколько человек. Вмешались организаторы, и ребятам «простили» их подозрительную внешность. Как нам потом пояс­нили, в Корее довольно много нелегалов. А если учесть, что население этой маленькой страны более 51 млн человек, то понять их, конечно, можно.

Как же они разместились на территории меньше Акмолинской области, спросите вы? Да просто они научились использовать каждый клочок земли. У них, к нашему удивлению, нет, например, открытых пространств между населенными пунктами. Один город сменяется другим, и непонятно, где их границы. Ну а поскольку ландшафт Кореи преимущественно горный, то им приходится строить даже на возвышенностях. Дома в 40–50 этажей – это норма.

А самое высокое здание Lotte World Tower возвышается на 123 этажа. Наверху есть смот­ровая площадка, глядя с которой на город Сеул понимаешь, что жить приходится больше по принципу «в тесноте, да не в обиде».

За время пребывания в Стране утренней свежести мы побывали в разных местах. А начали с территории демилитаризованной зоны на границе с Северной Кореей. На КПП мужчина в форме пересчитал нас по головам, причем не только на въезде, но и на выезде из ДМЗ. Не знаю, бывали ли случаи бегства, но вряд ли такая мысль пришла бы в голову нам, турис­там. Впрочем, спорить никто не собирался, правила требуется соблюдать.

Когда подходили к смотровой площадке, даже как-то не верилось, что такая красота – а пейзажи отсюда открывались великолепные – может в один миг превратиться в пепел. Дело в том, что вся эта зона находится под прицелом северокорейских военных. Хотя и та сторона за рекой Имджинган была как на ладони. Из специально обустроенных биноклей там даже турис­ты могли увидеть поселения Северной Кореи. Естественно, там немноголюдно, но одного беспечного гражданина я лично зафиксировала.

Национальная кухня этой страны – вообще отдельный воп­рос. Казахстанцам, неравнодушных к мясным блюдам и чае­питиям, привыкнуть, конечно, сложно. Корейцы едят овощи и свинину, много морепродуктов, неравнодушны к соусам. И кстати, они не потребляют хлеб. Максимум это рисовые лепешки. Вообще, рис для них – все. Его подают на завтрак, обед и ужин, и с рыбой, и с мясом, и с овощами. Здесь пьют много воды и никаких прочих напитков.

Малик Толеген рассчитывает вернуться домой, получив опыт и знания за рубежом

А традиционное корейское блюдо пибимпаб мы даже имели возможность готовить сами на мастер-классе у рисовой фермы. Получилось вкусно! Хотя, возможно, это из-за того, что нам оставалось лишь перемешать заботливо приготовленные ингредиенты.

Еще один подмеченный нами факт. Корейцы очень любят своих домашних питомцев. Сначала я была несколько удивлена, когда увидела с виду серьезного взрос­лого мужчину, выгуливающего свою маленькую собачонку… в коляске! Любимица была по погоде одета и даже, как мне показалось, смотрела на всех свысока. Ну а потом мы привыкли повсюду встречать маленьких милых животных, которые, как оказалось, многим здесь заменяют… детей.

Писать о культуре, истории этой страны можно, конечно, много. Но вся информация уже давно в свободном доступе. Я же в своих «заметках на полях» отметила бы чрезвычайную дисциплинированность местных жителей. Наверное, это тоже можно причислить к одному из сек­ретов успеха Южной Кореи. Любую встречу и дело они начинают и заканчивают вовремя. При этом делают его на все сто процентов.

А еще любого туриста здесь обезоруживают их воспитанность, доброжелательное отношение друг к другу и искреннее желание помочь.

Ученье – свет

Директор Алматинского филиала Корейской организации туризма Суджин Ким рассказала о том, что KTO финансируется Министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи. Она имеет 33 зарубежных офиса по всему миру, включая один в Алматы. Помимо Казахстана, последний охватывает соседние страны – Узбекистан, Кыргызстан и другие. Их основная цель – привлечь больше иностранных туристов в Корею, продвигая ее как привлекательное туристичес­кое направление за рубежом.

Что касается образования, то в этом плане организация нацелена на привлечение в качестве туристов родителей, знакомых, друзей обучающихся у них студентов.

Как отмечает Акерке Багдаткызы, сооснователь и директор корейского образовательного центра Kangnam Education, сог­ласно последним данным, в Корее обучаются порядка 500 казах­станских граждан. В основном это студенты университетов KAIST (город Тэджон) и UNIST (город Ульсан). Они предоставляют гранты и входят в топ лучших вузов не только в Корее, но и по миру. Также дети из Казахстана поступают в Seoul National University, Korea University и Yonsei University. В них, к слову, тоже можно учиться на полном гранте либо со скидкой.

Во время визита в Корею мы посетили эти пять университетов и были поражены масштабами: качественным составом профессорско-преподавательского коллектива и уровнем подготовки студентов, а также материально-техническим оснащением – лабораториями и имеющимся в них оборудованием.

– Тут много крутых возможнос­тей. Главное – хорошо учиться, – рассказал нам при встрече студент первого курса Корейского института передовых технологий KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) Малик Толеген. – Я окончил Назарбаев Интеллектуальную школу в городе Актобе, был участником и победителем разных олимпиад у нас в Казахстане. И вот я здесь.

– А что ты хотел бы отметить за месяцы жизни в Корее? – интересуюсь я.

– Наверное, главное – это безопасность. Здесь нет воровства, хулиганства, вообще преступность почти нулевая, – отметил студент.

Жания Смагулова уверена: главное – это желание учиться

На это же обратила внимание и студентка четвертого курса Ульсанского национального инс­титута науки и технологий – UNIST (Ulsan National Institute of Science & Technology) Жания Смагулова. Она выросла в городе Караганде. И хотя сама девушка является выпускницей НИШ, она уверяет, что здесь учатся дети из разных школ, и вовсе не обязательно иметь десятки наград и медалей, просто нужно стремиться к знаниям. Здесь это в приоритете.

– Да, тут очень большая нагрузка, учиться на хорошие оценки нелегко, сами корейцы занимаются до 20 часов в сутки, – подтверждает Акерке Багдаткызы. – Они стараются не снижать баллы, так как это грозит потерей гранта.

Глава Kangnam Education предуп­реждает, что поступающим в вузы Кореи нужно быть готовыми к усердной учебе, дисциплине и большим требованиям со стороны профессоров. Однако надо понимать, что в итоге они получат качественное образование. С дипломом корейских университетов легко найти хорошую работу в лучших организациях мира.

А кроме того, для многих Корея – это трамплин в Америку. Дело в том, что поступить на магистратуру в США намного легче после бакалавриата в Корее. Возможности возрастают, когда выпускник владеет еще и корейским языком. Как говорят сами студенты, это позволяет им посещать гораздо больше поз­навательных семинаров, быть участниками встреч с ведущими преподавателями, профессорами.

Отметим также, что у студентов из Казахстана крепкое комью­нити. Они общаются, помогают друг другу в учебе и вместе празднуют Наурыз, 8 Марта, 7 мая и многие другие объединяющие их праздники. Бывают и общие «тусовки». К примеру, когда мы приехали в KAIST, увидели, что на траве, прямо перед университетом, сидели студенты. Ребята разбились по группам и весело проводили время.

– Это Strawberry season, – объяс­нил нам четверокурсник Галам-Мади Аскар из Актау. – В это время здесь самая низкая цена на клубнику, вот и собираются студенты, чтобы поесть ее вдоволь и поболтать о насущном.

Но больше всего студентов нам повстречалось в Сеульском нацио­нальном университете. Еще бы, одновременно тут учится около 30 тыс. человек! Более трех тысяч из них – иностранцы.

Это университет общего профиля, где объединены техничес­кие, гуманитарные и научные направления. Согласно рейтингам Thomson Reuters, Сеульский национальный университет входит в топ-30 наиболее инновационных учебных заведений мира. Он был основан еще императорским указом в 1895 году, однако официальной датой основания считается 22 августа 1946-го, когда 10 небольших учебных заведений были объединены под эгидой национального университета.

Они чтят историю, но готовы идти вперед

Конкуренция здесь, безусловно, жесткая. И главные конкуренты – сами корейцы, ведь образованию они с малых лет уделяют большое внимание. У них почти все свободное время занято дополнительными уроками.

Нет здесь ограничений и для представителей старшего поколения. Наш переводчик Гуля, к примеру, в свои 50 на полном серьезе готовится поступать. И к этому, по словам бывшей соотечественницы, все нормально относятся.

– В Корее очень мало полезных ископаемых. Главное, на что могут рассчитывать местные жители, – это их знания, – говорит она.

Да, корейцы, сделав ставку на знания, не ошиблись. Роботизация теперь у них повсеместна. Впрочем, и человеческий труд пока никто не отменял.

На заводе известного производителя популярных и в нашей республике автомашин мы наб­людали за работой персонала, который не то что не отвлекался на разговоры, но даже и не присаживался передохнуть. Словно винтики огромного механизма, они безупречно выполняли свою монотонную, но очень важную работу.

Возможно ли такое у нас? Думаю, да. Тем более что в перспективе домой вернутся высоко­классные специалисты. И если они сумеют применить полученные знания в отечественном производстве, науке, образовании, медицине, то мы в разы ускоримся на пути к процветанию.

Радует, что большинство студентов очень хотят вернуться домой. Но есть одно «но».

– Отдельная работа по поводу того, чтобы наши студенты обязательно возвращались домой, не проводится, но мы всегда объясняем, что жить и работать лучше всего у себя на родине, а вот получать образование, повышать свой уровень знаний по разным направлениям нужно везде. И чем больше стран и культур познает учащийся, тем больший багаж знаний и опыта он привезет домой, – поделилась мыслями Акерке Багдаткызы.

Правда в том, что многие выпускники все-таки остаются в Южной Корее. И дело не только в разнице оплаты труда. В Корее, имея хорошее образование, можно устроиться на престижную работу даже без опыта. К сожалению, в Казахстане иначе.

– Нам нужно срочно решать этот вопрос. Важно привлекать наших же граждан, молодые умы на работу в Казахстан. Но для этого нужно создать соответствующие их уровню условия. Без сомнения, все вернутся, ведь они этого очень хотят, – сказала, подводя итоги поездки, руководитель образовательного центра.