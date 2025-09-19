Двигайся и будь здоров!

Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

50 минут в день занятий пилатесом могут значительно улучшить самочувствие

фото из архива Элиты Залевской

Полтора года назад в Семее открылась студия пилатеса. Спорткомплекс, где я занималась фитнесом на протяжении восьми лет, закрылся на капитальный ремонт, поэтому пришлось срочно подыскивать место для тренировок. Решила приобрести абонемент в новую студию. Так я впервые увидела, что из себя представляет реформер, и ощутила на себе, что такое пилатес.

Ну, во-первых, для человека, который много времени проводит за компьютером, пилатес оказался настоящей находкой. Перестало клинить шею и спину. Приятным бонусом стало улучшение осанки, а вслед за ней не заставили себя ждать улучшения на лице. А еще пилатес заставляет думать – есть комплекс упражнений, когда ногами ты делаешь одно, а руками – абсолютно другое и при этом не забываешь, когда необходимо вдохнуть и выдохнуть. Настоящий взрыв мозга.

Мой тренер Элита Залевская не сразу стала тренером по пилатесу. Ее путь в этот вид спорта начался в 2020 году с приходом пандемии. Элита работала медпредставителем в фамацевтической компании, а когда начался коронавирус, как и большинство наших сограждан, оказалась в изоляции. Девушка она целеустремленная, решила посвятить свободное время обучению и поступила на онлайн-курс по естественному омоложению при Московском университете им. Сеченова.

– Было очень много обучающихся­ из разных стран, в их числе и тренеры, которые делились результатами от занятий на реформерах. А я тогда даже не знала, что это такое. Но результаты впечатляли, и мельк­нула мысль: вот бы в Семее был такой тренажер, – рассказы­вает Элита Залевская. – Но тогда я не думала, что стану тренером.

Пока шло обучение и Элита восхищалась результатами занятий, у нее начались проблемы со здоровьем. Поначалу клинило шею, появились боли в спине. В таких случаях большинство людей списывают все на хондроз. А потом начала отказывать нога, сильные боли не позволяли нормально двигаться. Чтобы хоть как-то облегчить состояние, приходилось принимать обезболивающие препараты. Но и они перестали помогать. А в голове была только одна мысль: уйти с нелюбимой работы, разобраться, от чего постоянная боль, и приносить пользу людям для их оздоровления.

Первым шагом к изменениям в жизни стали тренировки по пилатесу. Вместе с ними на время стала уходить боль – она возвращалась, но уже не была такой мучительной. Врачи выставили диагноз – болезнь Бехтерева. Тогда Элита сделала второй шаг – уволилась с работы и занялась своим здоровьем. Имея высшее медицинское образование, она обучилась техникам массажа и открыла свой кабинет. К слову, пос­ле ее про­цедуры массажа в теле чувст­вуются легкость и энергия.

Элита помогала другим людям обрести легкость в теле, занималась пилатесом и даже не думала, сколько приятных сюрпризов ожидает впереди. Однажды тренер, у которой она занимается и по сей день, предложила ей освоить профессию тренера по пилатесу на реформерах. Помните ту мимолетную мысль на онлайн-обучении? И Элита согласилась. Так начались освоение новой техники, изучение тренажера.

– Сейчас я не могу назвать это работой, потому что занимаюсь любимым делом. И самое главное – с обретением новой профессии, регулярными занятиями моя боль ушла. В прошлом году сделала МРТ, диагноз не подтвердился, – рассказывает Элита Залевская. – Что это? Чудо? Неправильно выс­тавленный диагноз? Я не знаю.

Бич нашего времени – сидячий образ жизни. У большинства относительно здоровых людей обязательно болит спина или шея. Многие наивно полагают, что им поможет какое-то легкое средство – маленькая таблеточка или визит к массажисту. Любой профессиональный массажист обязательно посоветует занятия спортом. И отлынивать от тренировок не получится. Если у вас хондроз, то хотя бы несложная разминка по утрам намного улучшит самочувствие. Невропатолог, когда назначает лечение, обязательно дает небольшую брошюрку, где расписан комплекс несложных упражнений, а пациент не только ее не читает, он просто ее выкидывает. Люди не верят в занятия физкультурой, а если бы попробовали выделить для них 15 минут по утрам или 15 минут перед сном, то почувствовали бы себя гораздо лучше. Самое обидное – человек не приходит к этому, если его это не касается.

– Каждый должен понимать, что если он занимается спортом, то это уже на всю жизнь. Часто сталкиваюсь в своей практике с тем, что люди приходят и говорят: у меня такая-то проблема, мне поможет, если месяц на тренировку похожу? Да, поможет, пока вы будете заниматься. Как только забросите физические упражнения, все пов­торится вновь. Боль-то покинет, но она может вернуться. Тренировка по пилатесу на реформерах длится 50 минут три раза в неделю. Выбирайте – или вы, ссутулившись, будете сидеть 50 минут в телефоне, или посвятите это время заботе о своем здоровье.

Чтобы приобщить семейчан к пилатесу, вместе со своими коллегами Ольгой и Кристиной Элита проводила все лето по воскресеньям бесплатные тренировки на свежем воздухе. Сейчас тренировок выходного дня уже нет из-за холодов, но желающие заниматься постоянно нашлись и записались в студию.

– Пилатес – это прежде всего движение. Если человек никогда не занимался, то пилатес – лучшее, с чего можно начать, потому что это база, после которой он может заниматься силовыми тренировками. Вторая причина начать с пилатеса – он помогает научиться чувствовать свое тело, – говорит Элита Залевская.

И еще – пилатесом можно заниматься в любом возрасте. Вреда не будет, а только польза. Проверено на себе!

