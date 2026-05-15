Однажды и навсегда

фото из семейного архива

В 2003 году на станции Луговой и в райцентре района Турара Рыскулова Жамбылской области произошло сильное землетрясение. Стихия разрушила дома, были жертвы. Сотням семей, чье жилье за считаные минуты превратилось в руины, государство построило новые дома. В самом райцентре и близлежащих аулах за лето тогда выросли целые микрорайо­ны. Каждая область строила по одной или несколько улиц. Там, где раньше была степь, появились жилые кварталы. На одну из таких улиц переехали семьи героев этой статьи, до бедствия жившие в разных концах райцентра. В те годы ему было 10, а ей – 7 лет. После переезда они пошли в одну школу.

Новоселы обживали свои дома, соседи знакомились друг с другом. Семьи сдружились. А дети сначала вместе играли во дворе, а потом стали ходить на школьные вечера, дискотеки. Шаншархан и Айдана проводили вместе много времени, поэтому когда подросшие юноша и девушка стали встречаться как пара, никто особо не удивился.

Он учился в вузе, каждые выходные приезжая к любимой. Чуть позже поступила в университет и она. Ни расстояния, ни время не остудили их чувства. И в 2014 году они объявили о свадьбе.

Интересно, что то землетрясение стало причиной создания не только этой семьи. В районе тогда был настоящий бум бракосочетаний, многие нашли себе пару в то лето. И это неудивительно, ведь в небольшом районе развернулась огромная стройка, невиданная доселе. Со всех регионов туда ехали тысячи мужчин разных возрастов, но больше всего было молодежи.

Шаншархан – военнослужащий, и спустя время после свадьбы по службе он был переведен в Алматы. Так молодая семья оказалась в мегаполисе.

Жизнь в большом городе стала настоящим испытанием для новоиспеченных супругов. Отсутствие собственного жилья, маленькая зарплата, и рядом нет никого, кто бы мог оказать им помощь.

– Особенно было непросто, когда только родилась наша первая дочь Каусар, у меня не было опыта, сноровки. Но вскоре приехала бабушка – и стало немного легче, она меня обучала искусству быть мамой, – вспоминает Айдана.

Вместе они прошли все трудности: финансовые, когда до зарплаты еще неделя, а в холодильнике пусто уже сейчас; жилищные, когда хозяева квартир не хотят брать жильцов с детьми; физические, когда качали детей по очереди всю ночь и уставали неимоверно… Разногласия, конечно, бывали, как и в любой семье. Но до скандалов с битьем посуды и отъездами в дом родителей не доходило никогда. И в этом заслуга обоих.

– Мы знакомы с детства, дружили не один год. Настолько хорошо знали друг друга, что и притирки-то особой не было. Но семейная жизнь, конечно, это не романтические свидания. Мы учились быть не просто парой, а партнерами, – говорит Шаншархан.

Сегодня Айдана – отличная хозяйка, в ее доме буквально все блестит от чистоты, а столы ломятся от угощений. По образованию она педагог-психолог, и пусть пока в декретном отпуске по уходу за малышом, знания эти ей очень пригодились, ведь у супругов пятеро детей.

Каусар 10 лет, она занимается музыкой, играет на домбре. Сания танцует в одном из лучших коллективов города. Асылым, Талшын и Ахмет выполняют свою главную работу – они растут здоровыми и крепкими, девочки ходят в детский сад, а маленький Ахмет пока рядом с мамой.

– Как же вы справляетесь сами, супруг ведь все время на службе? – спрашиваю Айдану.

– Старшие девочки у меня самостоятельные, они мои помощницы к тому же. Младшие тоже не доставляют особых хлопот, я с удовольствием занимаюсь с ними, это дает мне возможность не растерять свою квалификацию, – улыбается Айдана.

Их семье в этом году исполняется 12 лет, практически мушел – цикл исчисления возраста согласно казахской традиции. А еще 12 лет – это период, когда ребенок вступает в возраст боз­бала – юношество. Так и семья Шаншархана и Айданы окрепла за это время, и можно сказать, что встает на крыло.

За эти годы они своими силами купили квартиру, растят пятерых детей, нашли друзей и, что самое важное, живут душа в душу, не давая поводов для кривотолков. Отпуск и праздники – обязательно вместе. Дети безумно любят поездки, семейные вечера.

В окружении их пару нередко ставят в пример, и это неудивительно. Такое понимание с полувзгляда и полуслова встретишь нечасто.

– Так в чем ваш секрет? – интересуюсь я у ребят.

– Особого секрета и нет, – смеются они на пару. – Наверное, нам просто повезло. Мы знаем друг друга почти всю жизнь, дружат и наши родители. Нередко ведь в паре ссоры бывают из-за непонимания или неприятия старшего поколения. Наш брак не был скоропалительным, мы принимали решение осознанно. И конечно, с самого начала договорились, что все вопросы, все ситуации проживать и решать будем вмес­те. Может быть, это и помогло не растерять доверие, уважение друг к другу. И конечно, родители сыграли свою роль. Они никогда не вмешивались, наоборот, поддерживали как могли.

Молодая семья похожа на рос­ток, который при правильном уходе быстро окрепнет, вырастет ровным и даст плоды. Желаем Шаншархану и Айдане долгих совместных счастливых лет жизни, пусть их росток превратится в большое древо.