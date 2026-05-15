Однажды и навсегда

В 2003 году на станции Луговой и в райцентре района Турара Рыскулова Жамбылской области произошло сильное землетрясение. Стихия разрушила дома, были жертвы. Сотням семей, чье жилье за считаные минуты превратилось в руины, государство построило новые дома. В самом райцентре и близлежащих аулах за лето тогда выросли целые микрорайоны. Каждая область строила по одной или несколько улиц. Там, где раньше была степь, появились жилые кварталы. На одну из таких улиц переехали семьи героев этой статьи, до бедствия жившие в разных концах райцентра. В те годы ему было 10, а ей – 7 лет. После переезда они пошли в одну школу.
Новоселы обживали свои дома, соседи знакомились друг с другом. Семьи сдружились. А дети сначала вместе играли во дворе, а потом стали ходить на школьные вечера, дискотеки. Шаншархан и Айдана проводили вместе много времени, поэтому когда подросшие юноша и девушка стали встречаться как пара, никто особо не удивился.
Он учился в вузе, каждые выходные приезжая к любимой. Чуть позже поступила в университет и она. Ни расстояния, ни время не остудили их чувства. И в 2014 году они объявили о свадьбе.
Интересно, что то землетрясение стало причиной создания не только этой семьи. В районе тогда был настоящий бум бракосочетаний, многие нашли себе пару в то лето. И это неудивительно, ведь в небольшом районе развернулась огромная стройка, невиданная доселе. Со всех регионов туда ехали тысячи мужчин разных возрастов, но больше всего было молодежи.
Шаншархан – военнослужащий, и спустя время после свадьбы по службе он был переведен в Алматы. Так молодая семья оказалась в мегаполисе.
Жизнь в большом городе стала настоящим испытанием для новоиспеченных супругов. Отсутствие собственного жилья, маленькая зарплата, и рядом нет никого, кто бы мог оказать им помощь.
– Особенно было непросто, когда только родилась наша первая дочь Каусар, у меня не было опыта, сноровки. Но вскоре приехала бабушка – и стало немного легче, она меня обучала искусству быть мамой, – вспоминает Айдана.
Вместе они прошли все трудности: финансовые, когда до зарплаты еще неделя, а в холодильнике пусто уже сейчас; жилищные, когда хозяева квартир не хотят брать жильцов с детьми; физические, когда качали детей по очереди всю ночь и уставали неимоверно… Разногласия, конечно, бывали, как и в любой семье. Но до скандалов с битьем посуды и отъездами в дом родителей не доходило никогда. И в этом заслуга обоих.
– Мы знакомы с детства, дружили не один год. Настолько хорошо знали друг друга, что и притирки-то особой не было. Но семейная жизнь, конечно, это не романтические свидания. Мы учились быть не просто парой, а партнерами, – говорит Шаншархан.
Сегодня Айдана – отличная хозяйка, в ее доме буквально все блестит от чистоты, а столы ломятся от угощений. По образованию она педагог-психолог, и пусть пока в декретном отпуске по уходу за малышом, знания эти ей очень пригодились, ведь у супругов пятеро детей.
Каусар 10 лет, она занимается музыкой, играет на домбре. Сания танцует в одном из лучших коллективов города. Асылым, Талшын и Ахмет выполняют свою главную работу – они растут здоровыми и крепкими, девочки ходят в детский сад, а маленький Ахмет пока рядом с мамой.
– Как же вы справляетесь сами, супруг ведь все время на службе? – спрашиваю Айдану.
– Старшие девочки у меня самостоятельные, они мои помощницы к тому же. Младшие тоже не доставляют особых хлопот, я с удовольствием занимаюсь с ними, это дает мне возможность не растерять свою квалификацию, – улыбается Айдана.
Их семье в этом году исполняется 12 лет, практически мушел – цикл исчисления возраста согласно казахской традиции. А еще 12 лет – это период, когда ребенок вступает в возраст бозбала – юношество. Так и семья Шаншархана и Айданы окрепла за это время, и можно сказать, что встает на крыло.
За эти годы они своими силами купили квартиру, растят пятерых детей, нашли друзей и, что самое важное, живут душа в душу, не давая поводов для кривотолков. Отпуск и праздники – обязательно вместе. Дети безумно любят поездки, семейные вечера.
В окружении их пару нередко ставят в пример, и это неудивительно. Такое понимание с полувзгляда и полуслова встретишь нечасто.
– Так в чем ваш секрет? – интересуюсь я у ребят.
– Особого секрета и нет, – смеются они на пару. – Наверное, нам просто повезло. Мы знаем друг друга почти всю жизнь, дружат и наши родители. Нередко ведь в паре ссоры бывают из-за непонимания или неприятия старшего поколения. Наш брак не был скоропалительным, мы принимали решение осознанно. И конечно, с самого начала договорились, что все вопросы, все ситуации проживать и решать будем вместе. Может быть, это и помогло не растерять доверие, уважение друг к другу. И конечно, родители сыграли свою роль. Они никогда не вмешивались, наоборот, поддерживали как могли.
Молодая семья похожа на росток, который при правильном уходе быстро окрепнет, вырастет ровным и даст плоды. Желаем Шаншархану и Айдане долгих совместных счастливых лет жизни, пусть их росток превратится в большое древо.