Обеспечить единый стандарт помощи детям

Статьи,Общество
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

С прошлого года по всей стране создаются новые управления – по защите прав детей. Эта инициатива реализуется в рамках реформы, направленной на усиление работы органов опеки и попечительства. Задача ведомств – быстрее реа­гировать на обращения, помогать семьям и налаживать деятельность служб, отвечающих за благополучие несовершеннолетних.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В подчинении недавно созданного управления по защите прав детей Алматы находится одноименный центр. Ранее он функционировал при управлении образования мегаполиса. С начала 2025 года его сотрудники выявляют ребятишек, нуждающихся в защите, после чего представляют их интересы, оказывают юридическую поддержку, сопровождают процессы усыновления, опеки и патроната.

В Алматы проживают почти 666 тыс. несовершеннолетних, и исходя из этой цифры, была сформирована штатная численность центра. В нем работает 131 человек. Как отметил исполняющий обязанности руководителя управления по защите прав детей Зафар Аппазов, ранее возглавлявший вышеназванный центр, этим людям нередко приходится выезжать на место даже в ночное время, если ребенку угрожает опасность.

– Совместно с представителями полиции мы определяем нужающихся в защите детей в центры временной поддержки, параллельно решая воп­росы ограничения или лишения родительских прав, – рассказывает он. – Вот недавно был пожар в частном детском доме «Перзент» в Наурызбайском районе. Тогда после эвакуации несовершеннолетних и его сотрудников нашим специалистам пришлось полностью контролировать весь процесс – от размещения пострадавших до ремонта здания и возвращения их в родные стены. Зачас­тую работать приходится 24⁄7, чтобы быть вовлеченными в судьбы ребят.

Одним из приоритетных направлений работы остается профилактика буллинга в школьной среде. По словам Зафара Аппазова, центром завершена масштабная информационная работа в 223 государственных школах. Внедряются цифровые инструменты мониторинга: в учебных заведениях размещены QR-коды, через которые ученики и педагоги могут анонимно обратиться за помощью. Всего за первый квартал этого года поступило 40 обращений по фактам буллинга через различные каналы (линия 111, е-Otinish, горячая линия центра). В 16 случаях они подтвердились, и ситуации были взяты на контроль.

Юристы центра участвуют в судебных процессах, связанных с правами несовершеннолетних, представляют их интересы в государственных органах, консультируют семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, специалисты занимаются вопросами взыскания алиментов, лишения или ограничения родительских прав.

Сотрудники центра регулярно посещают неблагополучные семьи. По итогам первого квартала 2026 года, они побывали в 406 из них. В результате выявлено 32 социальные ячейки общества, остро нуждающиеся в продуктах питания, одежде, психологической и юридической помощи.

Отдельное внимание уделяется защите имущественных прав детей. Центр инициировал проверку регис­трации прав несовершеннолетних на имущество, чтобы исключить нарушения. Также ведется мониторинг постановки детей-сирот в очередь на жилье, оказывается содействие многодетным патронатным семьям в улучшении бытовых условий.

Оперативное реагирование остается важной частью работы. За отчетный период поступило 513 обращений через систему е-Otinish. Специалисты провели 700 обходов семей для выявления детей, не посещающих школу, совершили 20 экстренных выездов по сигналам из детских садов и колледжей.

Зафар Аппазов напомнил, что управление по защите прав детей создано в рамках поручений Президента и реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Это комплексная межведомственная сфера, затраги­вающая образование, здравоохранение, правоохранительные органы и суды. Для ее эффективности и необходим единый центр координации и распределение четкой ответственности, поэтому создание управления направлено не на дублирование функций, а на их объединение и выстраивание целостной системы реагирования.

