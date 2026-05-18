Племенной смотр казахских тазы прошел в Мерке

Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

На прошедших выходных в селе Мерке Жамбылской области состоялся племенной смотр собак породы казахский тазы, организованный РОО «Союз кинологов Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: Союз кинологов Казахстана

Этот день в Мерке получился по-настоящему теплым и запоминающимся. Весенняя погода, открытое общение участников, интерес к собакам и уважительное отношение к национальной породе создали на площадке особую атмосферу. Для многих это было не просто зоотехническое мероприятие, а живая встреча людей, которых объединяет любовь к казахскому тазы.

На племенной смотр было зарегистрировано 46 собак породы казахский тазы. По итогам экспертного осмотра 17 собак получили оценку «отлично», еще 4 собаки — оценку «очень хорошо». Таким образом, по результатам мероприятия для 21 тазы будут оформлены родословные.

В ходе племенного смотра эксперты Союза кинологов Казахстана оценивали собак на соответствие официальному стандарту породы, подтверждали породность и оформляли документы для постановки собак на учет. Владельцы активно интересовались особенностями экстерьера своих собак, задавали вопросы о соответствии стандарту, дальнейшем разведении и оформлении документов. Эксперты подробно разъясняли требования стандарта и делились практическими рекомендациями.

Особую теплоту мероприятию придала семейная атмосфера. Многие участники пришли вместе с детьми, родственниками и близкими. Пока взрослые обсуждали особенности содержания, воспитания и разведения тазы, дети с большим интересом наблюдали за работой экспертов, смотрели, как проходит осмотр собак, и помогали готовить их к показу.

Такие моменты особенно важны: именно через семейное участие, живое общение и личный пример у молодого поколения формируется интерес к национальной породе. Возможно, среди этих детей в будущем появятся новые заводчики, эксперты-кинологи и настоящие знатоки казахского тазы.

Отдельным ярким моментом стало участие казахстанского певца и автора песен ADAM — Фарруха Тохтамуратова, уроженца села Мерке Жамбылской области. Он также представил своих собак породы казахский тазы, что вызвало дополнительный интерес у участников и гостей мероприятия.

Как отметил Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Серікқали:

«Племенной смотр в Мерке еще раз показал, что интерес к казахскому тазы растет не только среди заводчиков, но и среди обычных владельцев, семей и молодежи. Для нас особенно важно, что люди приходят с детьми, задают вопросы, хотят понимать стандарт породы и правильно оформлять своих собак.

Именно через такие мероприятия, через учет, грамотную племенную работу, разъяснение требований стандарта и ответственное отношение владельцев формируется качественное поголовье и укрепляется будущее нашей национальной породы».

 

#тазы #Мерке

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Назначен вице-министр просвещения
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Будем учиться общению
Однажды и навсегда
Второй шанс на жизнь
У нас нет чужих

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]