Племенной смотр казахских тазы прошел в Мерке

Этот день в Мерке получился по-настоящему теплым и запоминающимся. Весенняя погода, открытое общение участников, интерес к собакам и уважительное отношение к национальной породе создали на площадке особую атмосферу. Для многих это было не просто зоотехническое мероприятие, а живая встреча людей, которых объединяет любовь к казахскому тазы.

На племенной смотр было зарегистрировано 46 собак породы казахский тазы. По итогам экспертного осмотра 17 собак получили оценку «отлично», еще 4 собаки — оценку «очень хорошо». Таким образом, по результатам мероприятия для 21 тазы будут оформлены родословные.

В ходе племенного смотра эксперты Союза кинологов Казахстана оценивали собак на соответствие официальному стандарту породы, подтверждали породность и оформляли документы для постановки собак на учет. Владельцы активно интересовались особенностями экстерьера своих собак, задавали вопросы о соответствии стандарту, дальнейшем разведении и оформлении документов. Эксперты подробно разъясняли требования стандарта и делились практическими рекомендациями.

Особую теплоту мероприятию придала семейная атмосфера. Многие участники пришли вместе с детьми, родственниками и близкими. Пока взрослые обсуждали особенности содержания, воспитания и разведения тазы, дети с большим интересом наблюдали за работой экспертов, смотрели, как проходит осмотр собак, и помогали готовить их к показу.

Такие моменты особенно важны: именно через семейное участие, живое общение и личный пример у молодого поколения формируется интерес к национальной породе. Возможно, среди этих детей в будущем появятся новые заводчики, эксперты-кинологи и настоящие знатоки казахского тазы.

Отдельным ярким моментом стало участие казахстанского певца и автора песен ADAM — Фарруха Тохтамуратова, уроженца села Мерке Жамбылской области. Он также представил своих собак породы казахский тазы, что вызвало дополнительный интерес у участников и гостей мероприятия.

Как отметил Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Серікқали:

«Племенной смотр в Мерке еще раз показал, что интерес к казахскому тазы растет не только среди заводчиков, но и среди обычных владельцев, семей и молодежи. Для нас особенно важно, что люди приходят с детьми, задают вопросы, хотят понимать стандарт породы и правильно оформлять своих собак.

Именно через такие мероприятия, через учет, грамотную племенную работу, разъяснение требований стандарта и ответственное отношение владельцев формируется качественное поголовье и укрепляется будущее нашей национальной породы».