Установку монолитных балок LRT на Тауелсиздик-Калдаякова завершили в Астане

С завтрашнего дня движение по проспекту полностью восстановится по всем полосам

Фото: пресс-служба CTS

В Астане завершены строительно-монтажные работы по устройству монолитных балок LRT на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

В рамках проведения работ по строительству эстакады на вышеупомянутом пересечении на участке с 14 августа 2023 года было установлено частичное ограничение движения.

По данным пресс-службы, с 25 октября движение для автотранспорта по проспекту Тауелсиздик полностью восстановится и движение будет осуществляться по всем имеющимся полосам движения.

Отмечается, что сейчас завершается демонтаж временных конструкций и ведется очистка участка.