Движение на двух проспектах Астаны будет затруднено из-за строительства LRT

На перекрестке проспекта Тауелсиздик и улицы Шамши Калдаякова, также на пересечении с улицами Сауран и Сыганак возводятся временные конструкции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТОО «City Transportation System».

В компании напоминают, что в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по устройству железобетонных конструкций эстакады и станции на всех участках линии LRT от аэропорта до нового ж/д вокзала по улицам Кабанбай батыра, Сыганак, Калдаякова и А82.

В связи с этим на перекрестке проспекта Тауелсиздик и улицы Шамши Калдаякова, также на пересечении с улицами Сауран и Сыганак возводятся временные конструкции и ведутся работы по сборке строительных лесов.

«Данные мероприятия проводятся для устройства монолитных балок индивидуального типа. После завершения работ по заливке балки и ее набору прочности временные конструкции будут разобраны и движение автотранспорта на всю ширину проспектов восстановлены», – говорится в сообщении.

Планируемый срок окончания работ 30 ноября, добавили в компании.