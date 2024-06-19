Движение на нескольких автодорогах частично ограничили в Астане

Столица
130
Дана Аменова
Корреспондент

В столичном акимате предупредили об ограничениях в связи с ремонтом дорог, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточняется, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка.

«С 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон», – проинформировали в городской администрации.

Кроме того, проводятся работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по пр. Тауелсиздик от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова.

«В этой связи с 20 по 24 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #акимат #ремонт #движение #автодороги

Популярное

Все
Вплавь покоряя моря и проливы
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Овсянка, сэр!
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Как популяризировать образ человека труда
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Улучшая рыночную среду
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
Вернуть землю государству
Театр завершил сезон премьерой
Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
Сыр и кефир вопреки дефициту
Сауле Казыбаева: «К плодово-ягодной отрасли привыкли относиться как к делу второстепенному»
Трое детей утонули в водоемах Северного Казахстана
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Больница начинается с приемного покоя
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Саммит ШОС: акимат Астаны рекомендует перевести работников …
Более 200 семей будут бороться за звание «Мерейлі отбасы» в…
Конкурс среди журналистов ко Дню столицы объявил акимат Аст…
Транспортный коллапс: ситуацию с пробками прокомментировала…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]