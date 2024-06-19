Движение на нескольких автодорогах частично ограничили в Астане

В столичном акимате предупредили об ограничениях в связи с ремонтом дорог, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточняется, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка.

«С 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон», – проинформировали в городской администрации.

Кроме того, проводятся работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по пр. Тауелсиздик от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова.

«В этой связи с 20 по 24 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.