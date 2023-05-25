Движение перекроют на двух проспектах и шоссе в Астане

Ремонт по шоссе Коргалжын и на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Аль-Фараби проводит управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

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Так, средний ремонт ведется по шоссе Коргалжын, от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. В связи с этим с 25 по 31 мая будет частично перекрыто движение для автомобилей.

На пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Аль-Фараби ведут средний ремонт правосторонних съездов с транспортной развязки. Здесь движение для авто полностью перекроют с 25 по 27 мая.

Работы согласованы с управлением административной полиции ДП Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут для исключения заторовых ситуаций на дорогах города.