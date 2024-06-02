Движение перекрыто на ряде участках дорог в столице

Транспорт, Столица
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В Астане ведется ремонт дорожного полотна, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 1 по 3 июня текущего года планирует провести работы по среднему ремонту по пр. Кабанбай батыра от ул.Алматы до ул. Керей, Жанибек хандары, передает официальный сайт акимата Астаны.

Движение в эти дни на вышеуказанном участке будет полностью перекрыто.

Кроме того, с 7:00 часов 2 июня до 7:00 часов 3 июня текущего года на перекрестке ул. Керей, Жанибек хандары-пр. Кабанбай батыра движение транспортных средств будет полностью перекрыто.

Между тем с 21:00 ч. до 7:00 ч. 1 июня и с 21:00 ч. до 7:00 ч. 2 июня будет частично перекрыт перекресток пр. Кабанбай батыра и ул. Калкаман.

Перекрытие будет осуществляться только в ночное время. Днём вышеуказанный участок будет открыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #дороги #ремонт

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