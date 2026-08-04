70 реконструированных железнодорожных вокзалов открылись за лето в Казахстане

Транспорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ряд объектов существенно увеличил свою площадь

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Казахстане с начала лета после масштабной реконструкции открылись 70 железнодорожных вокзалов, из них 40 объектов введены в эксплуатацию в июле. Обновление объектов реализовано в рамках программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, которая осуществляется по поручению Главы государства, сообщает Kazpravda.kz ccылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, в рамках модернизации обновили как крупные региональные вокзалы, так и небольшие станции. Наибольший объем работ выполнен в Акмолинской области — здесь модернизировали 12 вокзалов. В Карагандинской области обновили 11 объектов, включая пассажирские платформы и инфраструктуру станции Караганда — Сортировочная.

Работы также прошли в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылская областях, а также в областях Жетысу и Улытау.

В ходе реконструкции в зависимости от состояния объектов выполнены капитальный ремонт либо строительство новых пассажирских комплексов. На ряде станций старые здания были демонтированы и построены новые, на других — увеличена площадь вокзалов, усилены несущие конструкции, возведены конкорсы, реконструированы пассажирские платформы и остановочные павильоны.

На всех объектах обновлены кровля и фасады, заменены системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи, выполнена внутренняя отделка помещений, благоустроены прилегающие территории.

В зданиях установлены современная мебель, навигация, системы вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация, контроль доступа, интроскопы и арочные металлодетекторы.

«Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. Вокзалы оборудованы пандусами, лифтами и подъемниками, тактильной навигацией, кнопками вызова персонала, санитарными комнатами и информационными указателями. Ряд объектов существенно увеличил свою площадь. Так, вокзал станции Орал расширен с 5 778 до 6 346 кв. метров, Шетпе — с 201 до 1 090 кв. метров, Шалкар — с 472,8 до 833,6 кв. метра, Казыбек бек — с 82,3 до 236,7 кв. метра, Жетысу — со 135,7 до 258,3 кв. метра. На станции Акши построен новый современный остановочный павильон, а на станции Темиртау реконструирована пассажирская платформа»,  — сказано в информации.

Обновленные вокзалы ежедневно обслуживают десятки тысяч пассажиров и обеспечивают железнодорожное сообщение между всеми регионами Казахстана, а также с Российской Федерацией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Благодаря проведенной реконструкции железнодорожные вокзалы стали более комфортными, функциональными и доступными для всех категорий пассажиров, что способствует повышению качества транспортных услуг и развитию региональной мобильности.

 

#реконструкция #Минтранспорта #вокзалы

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