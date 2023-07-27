Движение временно закроют на участке проспекта Туран

По согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения центральным отоплением жилые дома в районе Республиканской главной мечети Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города ведутся работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

В связи с проведением строительно-монтажных работ со 2 по 20 августа текущего года будет закрыто движение по основным полосам движения проспекта Туран в обе стороны на участке от ул.Хусейн Бен Талал в сторону Аэропорта.

Движение транспортных средств будет осуществляться по второстепенным съездам.

Кроме того, с 26 июля по 26 августа будет полностью перекрыто движение по второстепенной дороге вдоль ул.Хусейн Бен Талал от пр.Мангилик Ел для проведения работ по строительству тепломагистрали 6 ввода.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.