Двое гвардейцев награждены государственными наградами

Статьи
465

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев в честь Дня Республики наградил ряд граждан государственными наградами. Среди удостоенных в канун праздника были и военнослужащие Национальной гвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Указом главы государства старший специалист воинской части 5571 старший сержант Жаркынбек Айдарханбеков награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», а военнослужащий воинской части 3477 ефрейтор Тлек Кумарбеков награжден медалью «Ерлігі үшін». Государственную награду военнослужащими Национальной гвардии вручил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики.

- Сегодня я был удостоен государственной награды - медали «Жауынгерлік ерлігі үшін». Эта награда вручается мне за то, что я задержал преступника, который ранил двух женщин холодным оружием. Выражаю благодарность главнокомандующему Национальной гвардией генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову, за ходатайство о присвоении мне этой государственной награды, - сказал старший сержант Жаркынбек Айдарханбеков.

Напомним, что инцидент произошел 18 июля 2022 года в городе Алматы. Жаркынбек Айдарханбеков около 00:50 утра на выезде из дома услышал громкие крики женщин о помощи. Прибыв на место, военнослужащий замечает, что неизвестный мужчина ранил холодным оружием двух женщин. В тот момент, когда злоумышленник увидел гвардейца, преступник попытался скрыться с места происшествия. Однако Жаркынбек быстро задержал опасного преступника.

- Я рад, что в преддверии Дня Республики получил медаль «Ерлігі үшін». Хочу выразить искренние слова благодарности командованию войск за это. В прошлом году я спас 6-летнего мальчика, который тонул в реке Ульба. Не было времени думать о своей жизни в тот момент, когда малыш нуждался в помощи, - сказал ефрейтор Тлек Кумарбеков.

16 июля 2022 года ефрейтор Тлек Кумарбеков, заметив ребенка, который не мог преодолеть сильное течение реки Ульба, сразу же прыгнул в водоем. Тлек схватил тонущего мальчика за руку и поплыл в сторону берега, но вдруг сам начал захлебываться. Несмотря это, ему все же удалось спасти ребенка, он сам чуть не утонул в реке. Увидев это, люди на берегу мгновенно пришли на помощь и вытащили военнослужащего, который потерял сознание. По дороге в больницу в машине скорой помощи ему провели реанимационные мероприятия, и он пришел в себя.

Отметим, что за годы независимости около 260 военнослужащих Национальной гвардии были награждены государственными наградами за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка, проявленные на службе подвиги, мужество и самоотверженность.

#награда #Нацгвардия #День Республики

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Гвардеец завоевал золото на Всемирных играх боевых искусств
Ученый ЕНУ разрабатывает систему, фиксирующую превышение шу…
В Астане обсудили тему воспитания и обучения детей дошкольн…
Обучение и подготовка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]