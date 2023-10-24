Двое гвардейцев награждены государственными наградами

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев в честь Дня Республики наградил ряд граждан государственными наградами. Среди удостоенных в канун праздника были и военнослужащие Национальной гвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Указом главы государства старший специалист воинской части 5571 старший сержант Жаркынбек Айдарханбеков награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», а военнослужащий воинской части 3477 ефрейтор Тлек Кумарбеков награжден медалью «Ерлігі үшін». Государственную награду военнослужащими Национальной гвардии вручил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики.

- Сегодня я был удостоен государственной награды - медали «Жауынгерлік ерлігі үшін». Эта награда вручается мне за то, что я задержал преступника, который ранил двух женщин холодным оружием. Выражаю благодарность главнокомандующему Национальной гвардией генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову, за ходатайство о присвоении мне этой государственной награды, - сказал старший сержант Жаркынбек Айдарханбеков.

Напомним, что инцидент произошел 18 июля 2022 года в городе Алматы. Жаркынбек Айдарханбеков около 00:50 утра на выезде из дома услышал громкие крики женщин о помощи. Прибыв на место, военнослужащий замечает, что неизвестный мужчина ранил холодным оружием двух женщин. В тот момент, когда злоумышленник увидел гвардейца, преступник попытался скрыться с места происшествия. Однако Жаркынбек быстро задержал опасного преступника.

- Я рад, что в преддверии Дня Республики получил медаль «Ерлігі үшін». Хочу выразить искренние слова благодарности командованию войск за это. В прошлом году я спас 6-летнего мальчика, который тонул в реке Ульба. Не было времени думать о своей жизни в тот момент, когда малыш нуждался в помощи, - сказал ефрейтор Тлек Кумарбеков.

16 июля 2022 года ефрейтор Тлек Кумарбеков, заметив ребенка, который не мог преодолеть сильное течение реки Ульба, сразу же прыгнул в водоем. Тлек схватил тонущего мальчика за руку и поплыл в сторону берега, но вдруг сам начал захлебываться. Несмотря это, ему все же удалось спасти ребенка, он сам чуть не утонул в реке. Увидев это, люди на берегу мгновенно пришли на помощь и вытащили военнослужащего, который потерял сознание. По дороге в больницу в машине скорой помощи ему провели реанимационные мероприятия, и он пришел в себя.

Отметим, что за годы независимости около 260 военнослужащих Национальной гвардии были награждены государственными наградами за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка, проявленные на службе подвиги, мужество и самоотверженность.