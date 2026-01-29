Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газа. ЧП произошло в киоске быстрого питания неделю назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК

Мощный хлопок случился в небольшом помещении рядом с супермаркетом. Взорвался 17-литровый газовый баллон. После этого начался пожар, который полностью уничтожил постройку. Внутри в тот момент находились четыре человека – владелец заведения, который сам готовил бургеры и донеры, два курьера и клиент.

Трое из них получили ожоги 65, 30 и 10% тела. Четвёртого пострадавшего уже выписали из больницы. Сегодня в реанимации остаётся ещё один пациент. К сожалению, двоих пострадавших спасти не удалось. Им было 30 и 37 лет.