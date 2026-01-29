Внутри помещения во время происшествия находились четыре человека
В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газа. ЧП произошло в киоске быстрого питания неделю назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК
Мощный хлопок случился в небольшом помещении рядом с супермаркетом. Взорвался 17-литровый газовый баллон. После этого начался пожар, который полностью уничтожил постройку. Внутри в тот момент находились четыре человека – владелец заведения, который сам готовил бургеры и донеры, два курьера и клиент.
Трое из них получили ожоги 65, 30 и 10% тела. Четвёртого пострадавшего уже выписали из больницы. Сегодня в реанимации остаётся ещё один пациент. К сожалению, двоих пострадавших спасти не удалось. Им было 30 и 37 лет.
«Оба пациента были доставлены в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с обширными ожогами. С момента поступления им была оказана вся необходимая специализированная помощь, в условиях реанимации с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проведённый комплекс мероприятий, пациенты, к сожалению, скончались», – сообщил руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.