Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области
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Жесткая авария случилась на автодороге Костанай – Сарыколь, где скончались двое мужчин, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
ДТП произошло 28 июля около 21:00 на автодороге Костанай - Сарыколь, в 15 км от поселка Октябрьское.
22-летний водитель автомашины Ваз-21099, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в минивэн « Toyota Alphard», в котором находилось трое пассажиров.
В результате ДТП, водитель Ваз и водитель Toyota скончались от полученных травм.
Трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. Среди них есть одна беременная.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Выясняются обстоятельства произошедшего.