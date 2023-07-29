Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области

Жесткая авария случилась на автодороге Костанай – Сарыколь, где скончались двое мужчин, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

ДТП произошло 28 июля около 21:00 на автодороге Костанай - Сарыколь, в 15 км от поселка Октябрьское.

22-летний водитель автомашины Ваз-21099, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в минивэн « Toyota Alphard», в котором находилось трое пассажиров.

В результате ДТП, водитель Ваз и водитель Toyota скончались от полученных травм.

Трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. Среди них есть одна беременная.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Выясняются обстоятельства произошедшего.