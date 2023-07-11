Двухкомнатные квартиры стали самым ликвидным товаром на рынке недвижимости в РК

Экономика, Недвижимость, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В июне по республике было продано-куплено 8 525 двухкомнатных квартир.

Фото: Kazpravda.kz

Наибольшим спросом на рынке недвижимости в Казахстане пользуются двухкомнатные квартиры, в июне по ним было оформлено 8 525 сделок купли-продажи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По данным бюро, в июне 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 880, по сравнению с маем 2023 года (25 588) увеличилось на 16,8%.

Всего в июне по квартирам совершено 21 993 сделки – это 73,6% от общего показателя. Лидерами продаж стали двухкомнатные квартиры - 8 525.

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на Астану (20,1%), Алматы (19,2%) и Карагандинскую область (10,7%).

За год цены квартир вторичного рынка повысились на 1,9%, нового жилья – на 5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2023 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, повысилась на 26,8%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Павлодаре – на 18,1%, Актау – на 18%, Семее – на 16%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали: Семей (29,9%), Актобе (22,4%), Кызылорда (19%) и Костанай (18,8%), а на рынке аренды жилья – Кокшетау (45,5%), Петропавловск (41,5%), Актау (41,1%) и Алматы (38,8%).

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