Двукратный Олимпийский чемпион по дзюдо Оно Шохей провел мастер-класс в Казахстане

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Айман Аманжолова
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В Караганде прошло большое спортивное мероприятие - впервые в истории Казахстана по личной инициативе президента профессионального клуба дзюдо “Jenys” Алмаза Альсенова в спортивной школе в Караганде состоялся бесплатный мастер-класс с участием двукратного Олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира Оно Шохей

Мастер-класс вызвал большой интерес среди любителей дзюдо. На встрече собрались более 1200 участников. В холле спортивного центра юные борцы встретили Оно аплодисментами,  согласно казахским традициям был проведён обряд шашу.

С привественными словами выступил Алмаз Альсенов.

«Я хотел сказать ребятам - верьте в мечту и она обязательно сбудется», - сказал Альсенов.

Кроме того, в этот день в Караганду приехал и Генеральный Директор международной федерации дзюдо Влад Маринеску. Он поприветствовал карагандинцев и пожелал всем удачи.

Разминку перед мастер-классом провел заслуженный тренер РК Сергей Раков.

В первой части мастер-класса Оно Шохей продемонстрировал занятия по технике и тактике ведения дзюдо и показал свои коронные приемы. Вторая часть прошла неформально — Оно с удовольствием дал автографы, пообщался и сфотографировался с участниками мастер-класса и зрителями. Стоит отметить, что все дети были просто в восторге от мастер-класса звезды мирового дзюдо. 

«Здесь на семинаре я увидел, что карагандинские дзюдоисты сейчас находятся в отличной форме. Безусловно, им нужно работать сосредоточенно, они должны упорно трудиться, чтобы достичь вершины, надеюсь, что они будут работать и тренироваться с еще большим энтузиазмом», - рассказал Оно Шохей.

Также олимпийский чемпион отметил, чтобы достичь высот в дзюдо, у ребенка должно быть, прежде всего, желание. Все остальное можно натренировать. 

«Наш клуб хочет писать историю, приглашение Оно и есть настоящая история. Цель мероприятия – безусловно, возможность перенять бесценный опыт и навыки легенды дзюдо и передать их нашим ребятам. Как вы знаете, президент клуба «Jenys» является уроженцем города Караганды и сегодняшнее спортивное мероприятие стало еще одним важным вкладом Алмаза в развитие дзюдо на родине», - прокомментировал советник президента клуба дзюдо “Jenys” Тимур Турсумбаев.

#чемпион #Караганда #дзюдо #ОноШохей

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