фото предоставлено краеведческим обществом «Прииртышье»

В ста километрах от Семея возвышается горный массив Кокентау. Это не просто живописные холмы и скалы – это настоящий портал в прошлое, место, где история оживает под лучами солнца, а древние артефакты нашептывают свои тайны пытливым исследователям и любознательным туристам. Вулканическое происхождение наделило Кокентау не только уникальным ландшафтом, уверен председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов, который рассказал о богатейшем культурном наследии горного массива.

В начале путешествия в Кокентау здесь можно увидеть старинный колодец, возраст которого превышает полтора века. Этот колодец, словно маяк, указывает на то, что эта земля помнит караваны торговцев и кочевые племена. По словам Марата Сасанова, нанесение на карту уцелевших колодцев может помочь восстановить древние торговые маршруты, пролегавшие через эти земли. Вполне возможно, что, следуя по ним, исследователи откроют новые, еще неизвестные страницы прошлого.

За селом Кокентау скрываются старинные мазары шатрового типа, впервые обнаруженные краеведами в 2021 году. Четыре полуразрушенных строения и множество захоронений различных эпох – от каменных курганов раннего средневековья до могил, окруженных стенами из саманного кирпича, – повествуют о многовековой истории этого места. К сожалению, время сделало свое дело: сырцовая кладка памятников не выдержала испытаний суровыми зимами и проливными летними дождями за столько веков. Практически каждый мазар сохранил до наших дней лишь половину от своей саманной «юрты» – именно в такой форме они были построены во второй половине XVIII века.

– Эти мазары, построенные из сырцового кирпича и залитые жидкой глиной, – шатрово-купольные­ постройки, напоминающие юрту. Они датируется приблизительно второй половиной XVIII века. Однако эта форма пришла на восток Казахстана из других мест – Южного и Цент­рального Казахстана, где такие мазары стали возводить, начиная с XIV–XV веков, когда в Великую степь пришел ислам. Эти мазары – не просто старые надгробия, а своеобразные капсулы времени, заключающие в себе информацию о верованиях, ритуалах и социальной структуре древних обществ, – рассказывает Марат Сасанов.

Кокентауский горный массив можно назвать настоящим раем для любителей древнего наскального искусства. Обнаруженные в начале 2010 годов рисунки охрой, известные как писаницы, стали настоящим открытием для археологов и краеведов. Сегодня известно о десяти гротах с писаницами, возраст которых датируется III–II тысячелетием до нашей эры. Эти изображения, зафиксированные краеведами, позволяют заглянуть в мир наших далеких предков, узнать об их верованиях, образе жизни и представлениях об окружающем мире. В каждой поездке краеведы находили новые гроты с рисунками. Каждая находка фиксировалась на фото, а их координаты тщательно записывались и указывались на картах. Наскальным рисункам в Кокентау уже около пяти тысяч лет!

– Похоже, художник рисовал, макая палец в охру и нанося на камень простые линии. В одной из поездок в Кокентау мы провели собственный эксперимент, пытаясь нанести подобные рисунки пальцем, и толщина линий полностью совпала. Среди любопытных образов – архары. Рядом с ними изображена трехглавая гора. Видимо, художник хотел показать, что именно в этом месте была неплохая охота на горных козлов, – рассказывает краевед.

Интересно, что некоторые сюжеты, представленные в этой древней «картинной галерее», практически никогда не встречались ранее на территории Семейского Прииртышья, что делает Кокентау уникальным археологическим памятником.

Недалеко от места под названием Красная юрта можно увидеть развалины поселения середины XIX века. Среди разбросанных камней и осколков посуды археологи нашли неожиданные артефакты, такие как каменный наконечник для копья. А буквально на другой стороне скалы расположен один из самых загадочных объектов Кокентау – древний мегалитический комплекс. Краеведы прозвали его местным Стоунхенджем. Огромные гранитные плиты, глубоко вкопанные в землю, образуют круг, в центре которого возвышаются три больших камня, напоминающих алтари. Это место до сих пор окутано тайной, и ученым предстоит долгий путь к ее разгадке.

В ущельях Кокентау можно нат­кнуться на круги, выложенные из камня, с небольшим могильником эпохи бронзы поблизости. Историю происхождения и предназначения этих объектов еще предстоит выяснить, но они, несомненно, добавляют загадочности и притягательности этому уникальному месту.

– Археологические раскопки, проведенные в Кокентау, подтвердили, что это место было крупным поселением, существовавшим на протяжении нескольких тысячелетий. Остатки каменных жилищ, орудия труда из кремня, керамика с рисунками андроновской культуры – все это свидетельствует о том, что здесь процветала жизнь, развивались ремесла, велась торговля. Более того, найденный неподалеку могильник с каменными изваяниями, характерными для тюркской эпохи, говорит о том, что Кокентау был перекрестком различных культур и цивилизаций, – говорит Марат Сасанов.

В предгорьях Кокентау раположено озеро Чистое. Водоем поражает своей кристальной чистотой, видимо, отсюда и название. Вода, словно зеркало, отражает небо и гранитные скалы, создавая ощущение нереальности. Сюда прилетают лебеди. Но не только красота привлекает исследователей. На обмелевшем берегу озера краеведы обнаружили остатки древней мастерской по изготовлению каменных орудий труда. Множество крохотных отщепов яшмы со следами ручной обработки свидетельствует о развитом производстве орудий в древности. Каждый такой отщеп – это маленькая частичка большого пазла, позволяющего нам представить жизнь и быт древних мастеров, трудившихся на берегах этого озера тысячи лет назад.

– Мы бы и рады показать людям это место, но где гарантия, что после их посещения оно останется таким же живописным и чистым? Были случаи, когда поверх писаниц мы обнаруживали надписи типа «Здесь был я». К сожалению, люди просто не понимают, что портят уникальность. Успокаивает одно, что не все могут сюда добраться по бездорожью. Сама природа хочет сохранить этот горный массив от людей, – считает краевед.

Отрадно, что Кокентау включили в число памятников историко-культурного наследия нашего региона, а это значит, что уникальный комплекс находится под охраной государства.