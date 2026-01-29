Первый номер газеты увидел свет 1 мая 1922 года как приложение к газете «Вольная беднота». С тех пор вот уже больше века газета служит национальным интересам.

Ее первым главным редактором была Анна Алматинская. Журналист Акпарбек Доспамбетов в своей статье «Қызыл редакторлар» за 12 ноября 1972 года пишет о том времени: «...Вопрос о выпуске газеты в Аулие-Ата был решен. Но кто будет редактором? Вопрос оказался сложным, потому что среди местных кадров не было специалистов в этой сфере. И так удачно сложилось, что в это время в городской комитет партии из Ташкента прибыла Анна Владимировна Алматинская, корреспондент телеграфного агентства. Анна Алматинская имела опыт работы в журналистике с 1908 года, на ее счету были сотни очерков, репортажей. Однако на предложение возглавить новую газету она согласилась не сразу, ее смущало, что не знает казахского языка. Руководители партийного комитета Сыдык Абланов и Усип Сатыбалдинов уговорили ее и в помощники назначили учителя Шарапа Балтабаева, а типографию поручили Шарипу Сандыбаеву».

Анна Алматинская (Држевицкая) – прозаик, поэт, автор романа «Гнет», повестей «Клятва солнцу», «Побеждая смерть», сборника стихов и прозы «Придорожные травы». Анна Владимировна после работы в Аулие-Ата вернулась в родной Ташкент и прожила там до конца своих дней. Все годы она поддерживала связь с газетой, у истоков которой ей довелось быть. «Вольная беднота» выходила три раза в неделю тиражом 300 экземпляров.

А в первые годы войны газету возглавлял известный писатель, переводчик Жайык Бектуров. Из его воспомининий тех лет: «За одним столом сидят двое. Свет от луны падает на бумаги перед ними. Они пишут по очереди одним карандашом... Типография маленькая, почти нет никакого оборудования. То не хватает букв, то нет электричества, то ломается машинка, на которой печатаем газету. Нет у нас и своего фотографа, в больших свинцовых клише из Москвы приезжают фотокадры. Очень непросто сохранить им форму, чтобы не было искажений. Содержание каждого кадра имеет политическую важность. За фотографии отвечают редактор и ответсекретарь. Было неимоверно сложно работать в таких условиях...»

В 1942 году Жайык Бектуров был арестован по ложному доносу. Осужден на 10 лет за контрреволюционную деятельность, отбывал заключение в Ивдельлаге. После выхода на свободу продолжил заниматься литературой и общественной деятельностью. Жайык Бектуров писал о Шокане Уалиханове, Ыбырае Алтынсарине, Григории Потанине, Алихане Букейхане, Ахмете Байтурсынулы, Алимхане Ермекове, Алькее Маргулане и других. Перевел на казахский язык произведения Даниеля Дефо, Алексея Чапыгина, Леонида Пантелеева, Давида Львовича, Шандора Петефи, Галины Серебряковой. В 1980-х годах принимал участие в подготовке коллективного сборника стихов «Песни о тебе, Караганда». В 1991-м выпустил сборник стихов «Өткел». В 1997-м вышел его роман «Таңба», посвященный политическим репрессиям. В 2002 году был издан его публицистический сборник «Енеден ерте айрылған төл секілді…»

В разные годы издание возглавяли Гайса Сармурзин, Габды Амангалиев, Толенди Онгарбаев, Беген Байсакалов, Баттал Жанабаев, Аргынбай Бекбосын, Альдихан Калдыбаев, Макулбек Рысдаулет, Галым Касабай и другие. Во все времена газета была не только вестником нового, но и настоящей народной трибуной, умело отстаивая позиции истины.

В 1948 году в редакции трудился и основоположник казахского детектива писатель Кемель Токаев. По воспоминаниям старейших сотрудников, он был одним из самых лучших журналистов газеты. Также на ее страницах публиковались именитые литераторы и публицисты Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Шерхан Муртаза и другие.

Стоит отметить, что в газете всегда работали талантливые люди, многие из них сыграли знаковую роль в исторической летописи города и региона.

Одним из них был Бахытяр Абильдаулы, почти полвека отдавший газете «Аq jol». Он прошел путь от простого журналиста до заместителя главного редактора. Неутомимый труженик и исследователь, знаток истории края и народа, именно он доказал, что история города, называвшегося в древности Таразом, насчитывает не менее 2 000 лет. Он неоднократно обращался к руководителям разного ранга, писал письма в высокие инстанции с доказательствами и обоснованием. Ситуация изменилась, когда ему удалось выступить на активе области перед Первым Президентом Казахстана. Вскоре городу вернули древнее название Тараз, а в рамках празднования юбилея был обновлен его облик, отремонтированы многие здания.

Легенду об Айша-биби он воссоздал на основе документов, которые нашел в Ташкентском архиве. Написал исторический очерк «Айша туралы аңыз», а позже пьесу «Айша-биби» и слова песни «Айшаның әні», которая вот уже много десятилетий остается одной из любимых композиций миллионов людей.

За это время мавзолеи Айша-биби и Карахана стали настоящей визитной карточкой Жамбылской области, включены в Республиканский список сакральных мест и являются излюбленным местом посещения туристов, паломников, страждущих исцеления со всего Казахстана и из других стран. Конечно, во многом этому способствовали государственные программы «Мәдени мұра» и «Рухани жаңғыру», направленные на популяризацию национальной культуры. Но первый и самый важный шаг к сохранению наследия и истории в регионе был сделан Бахытяром Абильдаулы много лет назад. Стоит отметить, что все поездки в архивы в соседний Узбекистан и в другие города он оплачивал сам. Также в числе первых исследовал архивы и восстановил биографии батыров – Койгельды, Рыспека, Сыпатая и ряда других исторических личностей.

Еще один человек, работавший в газете, о котором нельзя не упомянуть, – писатель и драматург Елен Алимжан. Его произведения занимают особое место в современной казахской литературе. В его творческом багаже – повести, комедии, драмы, водевили... Драма «Бауыржан Момышулы» к 100-летию полководца была признана лучшей в республиканском конкурсе драматических произведений.

Вот как отзывались о газете «Аq jol» выдающиеся люди эпохи, поздравляя коллектив издания с 70-летним юбилеем 1 мая 1992 года.

Динмухамед Конаев: «Свою благодарность за правдивые публикации газете «Аq jol» и главному редактору Аргынбаю Бекбосыну я выразил в своей книге «О моем времени». В юбилейную дату я желаю газете и ее читателям здоровья, береке – согласия, ақ жол – открытой дороги. Пусть любимое издание народа будет вместе с ним всегда».

Шерхан Муртаза: «Мы знаем «Аq jol» как одну из уважаемых и любимых газет в республике. Пусть никогда не потеряет газета этого уважения и народной любви, да пребудут с нею духи предков».

Газета с более чем столетней историей имеет немало наград. Назовем лишь некоторые из них.

В 1972 году Указом Президиума Верховного Совета СССР газета была удостоена ордена «Знак Почета». В 1990-м газете была вручена почетная грамота Союза журналистов Казахстана, а в 2006-м издание стало победителем в конкурсе, организованном Национальной комиссией по вопросам семьи и гендерной политики в номинации «Профессиональное СМИ». В 2008 году коллектив газеты получил премию «Алтын жүрек». А в 2020-м в номинации «Издание года» газета получила премию «Үркер».

Сегодня газета выходит три раза в неделю тиражом семь тысяч экземпляров, имеет электронную версию. Газета в составе ТОО «Aulieata-media», куда входят еще несколько изданий, под руководством Данияра Аскарулы. Главный редактор газеты «Аq jol» – известный писатель, сатирик Оралхан Дауыт.

Как и 100 лет назад, издание поднимает важные вопросы государственного устройства – политики, экономики, общественной жизни страны и региона. В фокусе ее пристального внимания остаются темы культурного наследия, истории, национальной идентичности, развития казахского языка и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.