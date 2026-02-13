Про город, людей, Ишим

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Петропавловск – город пауз. Здесь много пространства между домами и эпохами. Эти промежутки важнее самих слов. В них и живет его настоящий голос – негромкий, немного усталый, но удивительно честный.

фото автора

Старые улицы еще держат осанку, хотя купеческие дома стоят уже с легкой усталостью. Они слишком много видели: торгов, пожаров, революций, приватизаций и пластиковых окон. Лепнина облупилась не от бедности, а от времени, которое здесь всегда шло чуть медленнее, чем в столицах.

Ишим течет без показного величия. Он не требует внимания, не обещает катарсиса. Он не для прогулок, это река-свидетель. Ишим помнит больше любого архива и потому ничему не удивляется. Ни прогулочным катерам, ни набережной мечты. Просто вода, которая знает, что все проходит, но не все исчезает.

Петропавловск – хороший город для размышлений и плохой – для иллюзий. Хорошо пройти этот город без цели. Свернуть туда, куда не надо. Зайти во двор, из которого не видно выхода. Посидеть на лавке там, где не на что смотреть. И все же это не мрачный город. Он просто не торопится радоваться вслух. Петропавловск не влюбляет в себя с первого взгляда, но остается с тобой навсегда.

Фасады стареют, а дворы упрямо держатся. Лучшие виды там, где нет тротуарной плитки. Спустись к реке по неприметной тропе, лучше сделать это ранним утром или в сумерках. В этот момент город кажется честнее.

У Петропавловска есть свой внимательный хроникер. Архитектор Александр Листопадний научился писать не фасады, а состояние города. Он его летописец без пафоса. Акварельный собеседник. Одна из выставок называлась «Путь к гармонии». Архитектор по образованию, художник по внут­ренней необходимости, Александр Листопадний представил Петропавловск не с упреком и не с восторгом, а с большим вниманием к подробностям. Точно так смотрят на человека, которого давно знают.

В этих акварелях город аккуратен, собран и немного застенчив. Линии строгие, детали точные. Архитектура не позирует, но и не прячется. Храмы, дома, улицы выглядят так, будто им дали право быть собой.

Горожане узнают эти пейзажи мгновенно. И вместе с ними – свое детство, юность, и ту версию города, которая была тише, медленнее. Листопадний не приукрашивает Петропавловск. Он примиряет его с самим собой. Никакой эффектности, никаких «вау-ракурсов». Даже когда линия крыши сложна, даже когда дом с резьбой и фронтонами, он не выставляет себя напоказ. Архитектура здесь – не герой, а характер. Спокойный и упрямый.

Вот старый купеческий дом под снегом. Снег не для красоты, а потому что зима. Крыша не кокетничает формами, она просто держится. Декор не кричит о прошлом величии, он слегка стерт, как память. Это не ностальгия, а привычка жить рядом с прошлым, не задавая лишних вопросов.

Улица у Листопаднего всегда немного пустая. Не потому что город вымер, а потому что люди здесь не любят мешать пространству. Свет дневной, рассеянный, северный. Он не подчеркивает, а смягчает. Поэ­тому даже самые сложные дома кажутся не монументами, а жильем.

Город у Листопаднего не становится лучше, чем он есть. Он становится яснее. И от этого делается неожиданно теплым. Это тот самый Петропавловск, который не кричит. Он все так же молчит. Но молчит красиво. Не просит любви, но остается с тобой навсегда, если ты однажды научился смотреть на него так же спокойно, как он смотрит на себя.

