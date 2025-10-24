Один из лидеров

В начале 1990-х годов, когда страна столкнулась с экономическим кризисом, ростом безработицы и дефицитом, Шымкент, как и многие другие города, переживал непростые времена. Закрытие крупных предприятий, проблемы в социальной сфере и отсутствие инвес­тиций тормозили развитие. Однако с укреплением государственной независимости началось постепенное возрож­дение города.

Исторически Шымкент был одним из важнейших промышленных узлов Казахстана. Заводы по производству свинца, фосфора, текстиля, стройматериалов составляли промышленный каркас города. В годы независимости часть предприятий была приватизирована, многие – модернизированы, некоторые – переформатированы под новые нужды экономики в рамках Индустриальной зоны.

С начала 2000-х годов акцент сместился в сторону диверсификации экономики. Активно развивался малый и средний бизнес, начали появляться торговые центры, рынки, предприятия сферы услуг. Шымкент стал одним из лидеров по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Это неудивительно: предприимчивость южан, их стремление благоустроить окружающее пространство и создать комфортные условия для жизни общеизвестны.

Расширение границ – не просто формальность

В 2018 году Шымкент официально получил статус города республиканского значения, став третьим мегаполисом Казахстана. Это решение стало признанием стратегического значения города и открыло перед ним новые возможности для привлечения инвестиций и реализации масштабных проектов.

С этого момента начался новый этап развития. Одним из ключевых шагов стало присоединение более 40 населенных пунктов, ранее входивших в состав Толебийского, Сайрамского и Ордабасинского районов Туркестанской области.

Теперь бывшие села стали микрорайо­нами Шымкента: Бозарык, Саябақ, Акжар, Кайнарбұлақ, Ынтымақ-2, Кызылжар, Карасу, Жұлдыз, Тассай и другие. Это не просто изменение статуса территорий – речь идет о расширении городской площади более чем на 50 тыс. га, создании единой урбанистической структуры, которая позволяет планировать развитие города комплексно и системно.

А еще это инфраструктурный рывок. Во многих присоединенных населенных пунктах ранее не было централизованного водопровода, канализации, газа, хороших дорог, уличного освещения. Включение этих территорий в состав города стало отправной точкой для масштабных инфраструктурных преобразований.

За прошедшие годы были проложены сотни километров водопроводных и канализационных сетей, активно ведется газификация новых микрорайонов, строятся асфальтированные дороги, устанавливается уличное освещение, открываются школы, медпункты, центры обслуживания населения, участковые пункты полиции.

Получение Шымкентом статуса мегаполиса и города республиканского значения потребовало не только реформ в системе управления, но и масштабных архитектурных преобразований. При этом исходили из простого принципа: город должен был стать комфортным для жизни и привлекательным для туристов.

В прошлом стихийная застройка в сельских районах создавала настоящий хаос – дома без адресов, без документов, затруднения с подведением коммуникаций. После включения этих территорий в городскую черту начались системная легализация построек, упорядочение землепользования, выделение участков под социальное жилье, строительство школ, детских садов, поликлиник.

Это также дает импульс для привлечения инвестиций в жилищное строи­тельство: появляются новые жилые массивы, активно развивается рынок недвижимости, растет интерес со стороны частных застройщиков.

Расширение границ стало толчком к развитию общественного транспорта и дорожной сети. Город интегрирует отдаленные районы в общую транспортную систему, строит транспортные развязки, новые магистрали, пешеходные переходы. Новые микрорайоны подклю­чаются к электронной системе оплаты проезда, внедряются GPS-решения – все это стало частью умного транспортного будущего Шымкента.

Это стратегически важный шаг. С расширением территории город получает возможность более эффективно планировать свое будущее, регулировать миграционные потоки, оптимально распределять население. Это снижает нагрузку на центральные районы и создает условия для равномерного развития.

Новые точки экономического роста

Присоединенные районы становятся площадками для размещения индуст­риальных зон, логистических центров, агропромышленных кластеров. Это не только создает рабочие места, но и усиливает экономику города.

Объединение территорий позволило учитывать экологические зоны, транс­портные коридоры, систему водоснабжения. Также создаются новые зеленые зоны, что особенно важно в условиях стремительного роста населения.

Новые районы получили доступ к городским стандартам образования, здравоохранения, социальной защиты. Именно в этих микрорайонах строится большинство новых школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Это напрямую влияет на качест­во жизни и способствует снижению социаль­ного напряжения.

Присоединение сельских территорий стало для Шымкента возможностью не просто расправить плечи, но и превратить разрозненные поселки в полноценные городские кварталы с потенциалом для роста, инвестиций и модернизации.

Сегодня Шымкент – это уже не компактный промышленный центр юга, а динамично развивающийся мегаполис, сопоставимый по масштабу с крупнейшими городами Центральной Азии.

Расширение границ Шымкента стало одним из наиболее стратегически обос­нованных шагов за годы независимости. Оно помогает эффективно справляться­ с современными вызовами, разумно распределять ресурсы и формировать устойчивую, современную, комфортную городскую среду.

Шымкент – один из самых молодежных городов страны: здесь проживают более 1,2 млн человек, значительная часть которых – молодежь. Это создает высокий потенциал для развития системы образования, предпринимательства, инновационных сфер.

В городе работают десятки вузов, колледжей, научных учреждений. Разви­вается инфраструктура для поддержки молодежных инициатив, стартапов и креативных индустрий.

Курс на финансовую самостоятельность

С обретением статуса города респуб­ликанского значения бюджет Шымкента значительно увеличился. Если в 2018 году он приближался к отметке 200 млрд тенге, то в 2024 году городская казна составила 779 млрд тенге, что на 123 млрд больше, чем годом ранее. Пос­ле корректировки бюджета в текущем году его объем достиг 850 млрд тенге.

Планируемый общий трехлетний бюджет Шымкента на 2025–2027 годы – около 1,95 трлн тенге. Такой горизонт планирования позволяет более точно определять капитальные проекты и грамотно расставлять приоритеты.

Статус мегаполиса дает городу большую автономию в распоряжении налогами, трансфертами и субсидиями. Несмотря на рост собственных доходов, значительная часть бюджета по-прежнему формируется за счет республиканских трансфертов. Например, в 2025 году они составляют существенную часть доходов, что логично: расширяющийся­ город требует больших вложений в дороги, инженерную инфраструктуру, модернизацию коммунальных сетей.

Меняются и приоритеты бюджетных расходов. Все больше средств направ­ляется на социальную сферу – образование, здравоохранение, инфраструктурные проекты. Работают жилищные программы, выдаются сертификаты и субсидии на приобретение жилья для молодых и социально уязвимых категорий граждан.

Инвестиции – в дело

Одной из ведущих отраслей, притягивающих инвестиции, остается обрабатывающая промышленность. В первой половине 2025 года рост инвестиций в нее значительно превысил среднегородской уровень.

Так, турецкая компания Alarko Holding реализует проект строительства крупного тепличного комплекса на 500 га с вложениями около 650 млн долларов, где будет создано порядка 5 000 рабочих мест.

Еще один проект – строительство завода по производству крафт-бумаги турецкой компанией ISIKLAR PACKAGING Ltd. Это вложения меньшего масштаба, но важные для диверсификации городской промышленности.

Впечатляет и рост инвестиций в турис­тическую сферу: в 2024 году они дос­тигли 73,8 млрд тенге, увеличившись на 27,8% по сравнению с предыдущим периодом.

Реализованы крупные инфраструктурные проекты: построен новый аэропорт, реконструирован железнодорожный вок­зал. В 2025 году планируется привлечь свыше 1 трлн тенге инвестиций. Подготовлен пул из порядка 200 проектов на общую сумму 1,9 трлн тенге с созданием почти 26 000 рабочих мест. Приоритет – промышленность, АПК, жилищное строительство, здравоохранение.

– Город предлагает прозрачные механизмы сопровождения инвесторов, налоговые преференции и готовую инфраструктуру, – рассказывает руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ерлан Ескараев. – Инвес­торов привлекают наличие индустриальных зон с готовой инфраструктурой, развитая транспортная логистика, близость к международным коридорам, поддержка со стороны местных и республиканских властей. Растущий рынок труда и спрос на товары и услуги усиливают привлекательность города.

Архитектура

как язык перемен

Ранее административные, культурные и деловые объекты были рассредоточены по разным частям города. В результате – высокая нагрузка на транспортную инфраструктуру, дефицит свободных пространств для масштабных проектов и ограниченные возможности градострои­тельного планирования.

Решение о создании нового админист­ративного центра стало поворотным. На свободных территориях на юго-западе города началась планомерная застройка по единой концепции. Здесь появились здания акимата, управления и департаменты, современный архитектурный ансамбль с площадями, фонтанами, пешеходными зонами и зелеными скверами. Район быстро превратился в новую точку притяжения – не только админист­ративную, но и культурную.

Одним из ключевых направлений развития Шымкента стало архитектурное обновление. За последние 30 лет город не просто вырос, но и заметно преобразился внешне. Архитектура новых зданий все чаще отражает современный стиль: стек­лянные фасады, оригинальные формы, энергоэффективные технологии.

Город уходит от образа типичного постсоветского промышленного цент­ра. Вмес­то однотипных серых зданий – жилые комплексы с благоустроенными дворами, детскими площадками и подземными паркингами. Вместо хаотичной застройки – квартальная система и продуманное размещение социальных объектов.

Шымкент все активнее использует элемен­ты умного города как в архитектуре, так и в инфраструктуре: сенсорное освещение, системы видеонаблюдения, навигация, электронная оплата в транс­порте, цифровые сервисы.

Эстетика преображения

В Шымкенте большое внимание уделяется благоустройству. С момента обретения независимости в городе реа­лизованы десятки проектов по созданию парков, скверов и аллей. На месте бывших пустырей появились современные общественные пространства: парк «Шәмші әлемі», Арбат, набережные, зоны семейного отдыха.

– Город стал заметно зеленее, – делится­ местная жительница Валентина Куликова. – Было время, когда Шымкент утратил славу самого зеленого города Казахстана, но теперь ситуация меняется к лучшему. Маленькие уютные скверы и зеленые зоны появляются практически в каждом жилом массиве. Настоящим символом города стали фонтаны – большие и маленькие. Только в нынешнем году построено и сдано в эксплуатацию 17 фонтанов! Парки переходят в коммунальную собственность, возвращая себе свое изначальное предназначение – быть местом отдыха для горожан. Людям есть где провести вечер, где посидеть с семьей или друзьями. К достижениям отнесла бы и то, что удалось избавиться от обучения в три смены в школах.

– А какие транспортные развязки строят! – отмечает житель города Малик Телес­паев. – Пробок пока избежать не удалось, но дороги и тротуары – это то, чем действительно можно гордиться. Оформление улиц стало более художественным: архитектурная подсветка, малые формы, монументальные композиции, муралы на фасадах зданий – все это формирует новую визуальную культуру Шымкента. Это влияет не только на облик города, но и на настроение людей. Я все реже вижу хмурые лица – чаще наоборот: спокойные, довольные, умиротворенные.

Приезжие также отмечают привлекательность южного мегаполиса. Минувшим летом в Германии я познакомилась с девушкой, которая приезжала в Казахстан, чтобы лучше узнать родину родителей своего будущего мужа. «У вас такой красивый город! Комфорт­ный, по-домашнему уютный, сытный и вкусный», – с восторгом говорила мне Катя, узнав, что я из Шымкента. Ее, рож­денную в узбекском городе Чирчике, в трехлетнем возрасте родители увезли в Германию. В 25 она впервые посетила Ташкент и Шымкент, оценив колорит, радушие и гостеприимство Востока.

Архитекторы стараются сохранить исторический облик города, адаптируя его к современным требованиям. Наряду с новым строительством активно ведется реконструкция исторического центра. Старые здания приводят в порядок, улицы расширяют, появляются велодорожки, обновляется инженерная инфраструктура.

Особое внимание уделяется безопас­ности и доступности городской среды: беспрепятственные тротуары, тактильная плитка, пандусы, лифты – все это становится стандартом нового градострои­тельного подхода.

Преобразования в Шымкенте – это не просто внешние изменения. Это отражение внутренней трансформации города, его движения к статусу мегаполиса, ориен­тированного на человека. Архитектура становится языком, на котором город говорит о своих приоритетах: открытости, устойчивости, технологичности, красоте.

Независимость дала Шымкенту возможность выстраивать собственный путь развития – и результат налицо: мы видим красивые улицы, здания, площади и парки, чувствуем благоприятную городскую атмосферу.

Впереди – множество задач: улучшение экологии, расширение доступа к образованию и медицине, создание рабочих мест. Но уже сегодня можно уверенно сказать: за последние три десятилетия Шымкент доказал, что способен меняться, расти, учиться и уверенно смотреть в будущее.