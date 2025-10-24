Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее Регионы 24 октября 2025 г. 4:30 5 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Промышленный центр юга страны стал одним из крупнейших городов республики фото автора Один из лидеров В начале 1990-х годов, когда страна столкнулась с экономическим кризисом, ростом безработицы и дефицитом, Шымкент, как и многие другие города, переживал непростые времена. Закрытие крупных предприятий, проблемы в социальной сфере и отсутствие инвестиций тормозили развитие. Однако с укреплением государственной независимости началось постепенное возрождение города. Исторически Шымкент был одним из важнейших промышленных узлов Казахстана. Заводы по производству свинца, фосфора, текстиля, стройматериалов составляли промышленный каркас города. В годы независимости часть предприятий была приватизирована, многие – модернизированы, некоторые – переформатированы под новые нужды экономики в рамках Индустриальной зоны. С начала 2000-х годов акцент сместился в сторону диверсификации экономики. Активно развивался малый и средний бизнес, начали появляться торговые центры, рынки, предприятия сферы услуг. Шымкент стал одним из лидеров по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Это неудивительно: предприимчивость южан, их стремление благоустроить окружающее пространство и создать комфортные условия для жизни общеизвестны. Расширение границ – не просто формальность В 2018 году Шымкент официально получил статус города республиканского значения, став третьим мегаполисом Казахстана. Это решение стало признанием стратегического значения города и открыло перед ним новые возможности для привлечения инвестиций и реализации масштабных проектов. С этого момента начался новый этап развития. Одним из ключевых шагов стало присоединение более 40 населенных пунктов, ранее входивших в состав Толебийского, Сайрамского и Ордабасинского районов Туркестанской области. Теперь бывшие села стали микрорайонами Шымкента: Бозарык, Саябақ, Акжар, Кайнарбұлақ, Ынтымақ-2, Кызылжар, Карасу, Жұлдыз, Тассай и другие. Это не просто изменение статуса территорий – речь идет о расширении городской площади более чем на 50 тыс. га, создании единой урбанистической структуры, которая позволяет планировать развитие города комплексно и системно. А еще это инфраструктурный рывок. Во многих присоединенных населенных пунктах ранее не было централизованного водопровода, канализации, газа, хороших дорог, уличного освещения. Включение этих территорий в состав города стало отправной точкой для масштабных инфраструктурных преобразований. За прошедшие годы были проложены сотни километров водопроводных и канализационных сетей, активно ведется газификация новых микрорайонов, строятся асфальтированные дороги, устанавливается уличное освещение, открываются школы, медпункты, центры обслуживания населения, участковые пункты полиции. Получение Шымкентом статуса мегаполиса и города республиканского значения потребовало не только реформ в системе управления, но и масштабных архитектурных преобразований. При этом исходили из простого принципа: город должен был стать комфортным для жизни и привлекательным для туристов. В прошлом стихийная застройка в сельских районах создавала настоящий хаос – дома без адресов, без документов, затруднения с подведением коммуникаций. После включения этих территорий в городскую черту начались системная легализация построек, упорядочение землепользования, выделение участков под социальное жилье, строительство школ, детских садов, поликлиник. Это также дает импульс для привлечения инвестиций в жилищное строительство: появляются новые жилые массивы, активно развивается рынок недвижимости, растет интерес со стороны частных застройщиков. Расширение границ стало толчком к развитию общественного транспорта и дорожной сети. Город интегрирует отдаленные районы в общую транспортную систему, строит транспортные развязки, новые магистрали, пешеходные переходы. Новые микрорайоны подключаются к электронной системе оплаты проезда, внедряются GPS-решения – все это стало частью умного транспортного будущего Шымкента. Это стратегически важный шаг. С расширением территории город получает возможность более эффективно планировать свое будущее, регулировать миграционные потоки, оптимально распределять население. Это снижает нагрузку на центральные районы и создает условия для равномерного развития. Новые точки экономического роста Присоединенные районы становятся площадками для размещения индустриальных зон, логистических центров, агропромышленных кластеров. Это не только создает рабочие места, но и усиливает экономику города. Объединение территорий позволило учитывать экологические зоны, транспортные коридоры, систему водоснабжения. Также создаются новые зеленые зоны, что особенно важно в условиях стремительного роста населения. Новые районы получили доступ к городским стандартам образования, здравоохранения, социальной защиты. Именно в этих микрорайонах строится большинство новых школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Это напрямую влияет на качество жизни и способствует снижению социального напряжения. Присоединение сельских территорий стало для Шымкента возможностью не просто расправить плечи, но и превратить разрозненные поселки в полноценные городские кварталы с потенциалом для роста, инвестиций и модернизации. Сегодня Шымкент – это уже не компактный промышленный центр юга, а динамично развивающийся мегаполис, сопоставимый по масштабу с крупнейшими городами Центральной Азии. Расширение границ Шымкента стало одним из наиболее стратегически обоснованных шагов за годы независимости. Оно помогает эффективно справляться с современными вызовами, разумно распределять ресурсы и формировать устойчивую, современную, комфортную городскую среду. Шымкент – один из самых молодежных городов страны: здесь проживают более 1,2 млн человек, значительная часть которых – молодежь. Это создает высокий потенциал для развития системы образования, предпринимательства, инновационных сфер. В городе работают десятки вузов, колледжей, научных учреждений. Развивается инфраструктура для поддержки молодежных инициатив, стартапов и креативных индустрий. Курс на финансовую самостоятельность С обретением статуса города республиканского значения бюджет Шымкента значительно увеличился. Если в 2018 году он приближался к отметке 200 млрд тенге, то в 2024 году городская казна составила 779 млрд тенге, что на 123 млрд больше, чем годом ранее. После корректировки бюджета в текущем году его объем достиг 850 млрд тенге. Планируемый общий трехлетний бюджет Шымкента на 2025–2027 годы – около 1,95 трлн тенге. Такой горизонт планирования позволяет более точно определять капитальные проекты и грамотно расставлять приоритеты. Статус мегаполиса дает городу большую автономию в распоряжении налогами, трансфертами и субсидиями. Несмотря на рост собственных доходов, значительная часть бюджета по-прежнему формируется за счет республиканских трансфертов. Например, в 2025 году они составляют существенную часть доходов, что логично: расширяющийся город требует больших вложений в дороги, инженерную инфраструктуру, модернизацию коммунальных сетей. Меняются и приоритеты бюджетных расходов. Все больше средств направляется на социальную сферу – образование, здравоохранение, инфраструктурные проекты. Работают жилищные программы, выдаются сертификаты и субсидии на приобретение жилья для молодых и социально уязвимых категорий граждан. Инвестиции – в дело Одной из ведущих отраслей, притягивающих инвестиции, остается обрабатывающая промышленность. В первой половине 2025 года рост инвестиций в нее значительно превысил среднегородской уровень. Так, турецкая компания Alarko Holding реализует проект строительства крупного тепличного комплекса на 500 га с вложениями около 650 млн долларов, где будет создано порядка 5 000 рабочих мест. Еще один проект – строительство завода по производству крафт-бумаги турецкой компанией ISIKLAR PACKAGING Ltd. Это вложения меньшего масштаба, но важные для диверсификации городской промышленности. Впечатляет и рост инвестиций в туристическую сферу: в 2024 году они достигли 73,8 млрд тенге, увеличившись на 27,8% по сравнению с предыдущим периодом. Реализованы крупные инфраструктурные проекты: построен новый аэропорт, реконструирован железнодорожный вокзал. В 2025 году планируется привлечь свыше 1 трлн тенге инвестиций. Подготовлен пул из порядка 200 проектов на общую сумму 1,9 трлн тенге с созданием почти 26 000 рабочих мест. Приоритет – промышленность, АПК, жилищное строительство, здравоохранение. – Город предлагает прозрачные механизмы сопровождения инвесторов, налоговые преференции и готовую инфраструктуру, – рассказывает руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ерлан Ескараев. – Инвесторов привлекают наличие индустриальных зон с готовой инфраструктурой, развитая транспортная логистика, близость к международным коридорам, поддержка со стороны местных и республиканских властей. Растущий рынок труда и спрос на товары и услуги усиливают привлекательность города. Архитектура как язык перемен Ранее административные, культурные и деловые объекты были рассредоточены по разным частям города. В результате – высокая нагрузка на транспортную инфраструктуру, дефицит свободных пространств для масштабных проектов и ограниченные возможности градостроительного планирования. Решение о создании нового административного центра стало поворотным. На свободных территориях на юго-западе города началась планомерная застройка по единой концепции. Здесь появились здания акимата, управления и департаменты, современный архитектурный ансамбль с площадями, фонтанами, пешеходными зонами и зелеными скверами. Район быстро превратился в новую точку притяжения – не только административную, но и культурную. Одним из ключевых направлений развития Шымкента стало архитектурное обновление. За последние 30 лет город не просто вырос, но и заметно преобразился внешне. Архитектура новых зданий все чаще отражает современный стиль: стеклянные фасады, оригинальные формы, энергоэффективные технологии. Город уходит от образа типичного постсоветского промышленного центра. Вместо однотипных серых зданий – жилые комплексы с благоустроенными дворами, детскими площадками и подземными паркингами. Вместо хаотичной застройки – квартальная система и продуманное размещение социальных объектов. Шымкент все активнее использует элементы умного города как в архитектуре, так и в инфраструктуре: сенсорное освещение, системы видеонаблюдения, навигация, электронная оплата в транспорте, цифровые сервисы. Эстетика преображения В Шымкенте большое внимание уделяется благоустройству. С момента обретения независимости в городе реализованы десятки проектов по созданию парков, скверов и аллей. На месте бывших пустырей появились современные общественные пространства: парк «Шәмші әлемі», Арбат, набережные, зоны семейного отдыха. – Город стал заметно зеленее, – делится местная жительница Валентина Куликова. – Было время, когда Шымкент утратил славу самого зеленого города Казахстана, но теперь ситуация меняется к лучшему. Маленькие уютные скверы и зеленые зоны появляются практически в каждом жилом массиве. Настоящим символом города стали фонтаны – большие и маленькие. Только в нынешнем году построено и сдано в эксплуатацию 17 фонтанов! Парки переходят в коммунальную собственность, возвращая себе свое изначальное предназначение – быть местом отдыха для горожан. Людям есть где провести вечер, где посидеть с семьей или друзьями. К достижениям отнесла бы и то, что удалось избавиться от обучения в три смены в школах. – А какие транспортные развязки строят! – отмечает житель города Малик Телеспаев. – Пробок пока избежать не удалось, но дороги и тротуары – это то, чем действительно можно гордиться. Оформление улиц стало более художественным: архитектурная подсветка, малые формы, монументальные композиции, муралы на фасадах зданий – все это формирует новую визуальную культуру Шымкента. Это влияет не только на облик города, но и на настроение людей. Я все реже вижу хмурые лица – чаще наоборот: спокойные, довольные, умиротворенные. Приезжие также отмечают привлекательность южного мегаполиса. Минувшим летом в Германии я познакомилась с девушкой, которая приезжала в Казахстан, чтобы лучше узнать родину родителей своего будущего мужа. «У вас такой красивый город! Комфортный, по-домашнему уютный, сытный и вкусный», – с восторгом говорила мне Катя, узнав, что я из Шымкента. Ее, рожденную в узбекском городе Чирчике, в трехлетнем возрасте родители увезли в Германию. В 25 она впервые посетила Ташкент и Шымкент, оценив колорит, радушие и гостеприимство Востока. Архитекторы стараются сохранить исторический облик города, адаптируя его к современным требованиям. Наряду с новым строительством активно ведется реконструкция исторического центра. Старые здания приводят в порядок, улицы расширяют, появляются велодорожки, обновляется инженерная инфраструктура. Особое внимание уделяется безопасности и доступности городской среды: беспрепятственные тротуары, тактильная плитка, пандусы, лифты – все это становится стандартом нового градостроительного подхода. Преобразования в Шымкенте – это не просто внешние изменения. Это отражение внутренней трансформации города, его движения к статусу мегаполиса, ориентированного на человека. Архитектура становится языком, на котором город говорит о своих приоритетах: открытости, устойчивости, технологичности, красоте. Независимость дала Шымкенту возможность выстраивать собственный путь развития – и результат налицо: мы видим красивые улицы, здания, площади и парки, чувствуем благоприятную городскую атмосферу. Впереди – множество задач: улучшение экологии, расширение доступа к образованию и медицине, создание рабочих мест. Но уже сегодня можно уверенно сказать: за последние три десятилетия Шымкент доказал, что способен меняться, расти, учиться и уверенно смотреть в будущее.