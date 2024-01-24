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Согласно последним оценкам, содержащимся в опубликованном 16 января 2024 года докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о тенденциях в области табака, в Казахстане насчитывается 2,9 млн взрослых курильщиков.

Отчет показывает, что 150 стран успешно сокращают потребление табака. Если в 2000 году курил один из трех взрослых жителей планеты, то сейчас - один из пяти. Бразилия и Нидерланды добиваются успеха после внедрения мер по борьбе против табака MPOWER. При этом в латиноамериканской стране снижение произошло на 35% с 2010 года, а европейская - близка к достижению целевого показателя в 30%.

По данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), в 2019 году в Казахстане относительное сокращение курения табака произошло на 9% с 2014 года.

- В республике был достигнут значительный прогресс в борьбе против табака. Но несмотря на то, что его употребление снижается среди мужчин за период 2014-2019 годы с 43,4% до 38,3%, отмечается рост данного показателя среди женщин - с 4,5% до 6,4%. В настоящее время большое беспокойство вызывает распространенность употребления никотиносодержащих продуктов, включая вейпы, среди молодежи, – отмечает заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения министерства здравоохранения РК (НЦОЗ) Жанар Калмакова.

Национальный опрос школьников Казахстана «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC), проведенный Наццентром при поддержке ВОЗ в 2022 году, показал, что доля подростков 11-15 лет, которые попробовали электронные сигареты хотя бы один раз, составила 9,8% (11,3% мальчиков и 8,2% девочек). Эти показатели существенно увеличиваются с возрастом как среди мальчиков, так и среди девочек. Чтобы защитить подрастающее поколение и снизить распространенность потребления табака, в этом году ВОЗ посвятит Всемирный день без табака защите детей от вмешательства табачной промышленности.

Прогнозируется, что к 2030 году в Европейском регионе ВОЗ будут самые высокие показатели употребления табака в мире с распространенностью чуть более 23%. При этом курильщиц среди женщин там в два раза больше среднемирового показателя.

ВОЗ настоятельно призывает страны усилить политику и стратегию борьбы с употреблением табака.

«Глобальный индекс вмешательства табачной промышленности 2023», опубликованный инициативой STOP и Глобальным центром надлежащего управления в области борьбы против табака, показывает, что усилия по защите политики здравоохранения от растущего вмешательства табачной промышленности во всем мире ухудшились.

В феврале в Панаме состоится 10 сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), на которой табачная промышленность попытается повлиять на глобальную политику в области здравоохранения, предлагая финансовые стимулы и льготы в натуральной форме, нарушая права стран на охрану здоровья своего населения. Укрепление РКБТ ВОЗ является приоритетом глобального здравоохранения, обозначенным в Целях устойчивого развития. В этой связи странам будет оказана поддержка в отстаивании научно обоснованных мер борьбы против табака.