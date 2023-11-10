Дышите глубже! Свежий выпуск 10 ноября 2023 г. 4:20 612 Асель Шаяхмет Медики бьют тревогу: в Казахстане все больше людей с хроническими болезнями органов дыхания. фото из архива "КП" В Астане начал свою работу II Национальный конгресс респираторной медицины. Организаторы мероприятия: РГП «Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан», АО «Национальный научный медицинский центр», НАО «Медицинский университет Астана», ОО «Национальное общество респираторной медицины». Как отметил председатель правления, ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров, в Казахстане, как, впрочем, и во всем мире, актуальность вопросов респираторной медицины с каждым годом лишь возрастает. – Хочу отметить, что наш университет является ежегодным активным участником многих международных конгрессов, связанных с респираторной медициной, – сообщил ректор МУА Камалжан Надыров. – Мы должны выработать новые эффективные подходы по лечению пневмоний, которые сопряжены с различными инфекциями. Пандемия внесла свои коррективы в традиционные устои, которые были в пульмонологии ранее. Заболевания стали видоизменяться, и это факт. Если же говорить о статистике, лидирующие позиции по смертности во всем мире отводятся болезням системы кровообращения и органов дыхания. Действительно, смертность от болезней органов дыхания (БОД) в Казахстане, по официальным данным, в последние десятилетия занимает второе-третье место после болезней системы кровообращения (БСК), конкурируя только со смертностью от злокачественных новообразований. Более того, наблюдается стойкая тенденция к ежегодному росту контингента пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. Только в прошлом году число больных, состоящих на Д-учете с хроническими БОД, составило более 270 000 человек. В программу конгресса вошли 18 тематических симпозиумов, рабочие сессии, «круглые столы», мастер-классы в ведущих клиниках Астаны. Состоялись выступления отечественных и зарубежных экспертов из Беларуси, России, Кыргызстана, Германии, Израиля и других стран. Участники Национального конгресса респираторной медицины обсудили вопросы развития респираторной медицины в Казахстане, современного лечения болезней легких, бронхиальной астмы, аллергии, онкологических заболеваний органов дыхания и другие. В рамках данного мероприятия также была организована выставка лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которое применяется преимущественно в респираторной медицине. #здравоохранение #медицина #форум #органы дыхания #БОД