Дышите глубже!

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Асель Шаяхмет

Медики бьют тревогу: в Казахстане все больше людей с хроническими болезнями органов дыхания.

фото из архива "КП"

В Астане начал свою работу II Национальный конгресс респираторной медицины. Организаторы мероприятия: РГП «Больница медицинского цент­ра Управления делами Президента Республики Казахстан», АО «Национальный научный медицинский центр», НАО «Медицинский университет Астана», ОО «Национальное общество респираторной медицины».

Как отметил председатель правления, ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров, в Казахстане, как, впрочем, и во всем мире, актуальность вопросов респираторной медицины с каждым годом лишь возрастает.

– Хочу отметить, что наш университет является ежегодным активным участником многих международных конгрессов, связанных с респираторной медициной, – сообщил ректор МУА Камалжан Надыров. – Мы должны выработать новые эффективные подходы по лечению пневмоний, которые сопряжены с различными инфекциями. Пандемия внесла свои коррективы в традиционные устои, которые были в пульмонологии ранее. Заболевания стали видоизменяться, и это факт. Если же говорить о статистике, лидирующие позиции по смертности во всем мире отводятся болезням системы кровообращения и органов дыхания.

Действительно, смертность от болезней органов дыхания (БОД) в Казахстане, по официальным данным, в последние десятилетия занимает второе-третье место после болезней системы кровообращения (БСК), конкурируя только со смертностью от злокачественных новообразований. Более того, наблюдается стойкая тенденция к ежегодному росту контингента пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. Только в прошлом году число больных, состоящих на Д-учете с хроническими БОД, составило более 270 000 человек.

В программу конгресса вошли 18 тематических симпозиумов, рабочие сессии, «круглые столы», мастер-классы в ведущих клиниках Астаны. Состоялись выступления отечественных и зарубежных экспертов из Беларуси, России, Кыргызстана, Германии, Израиля и других стран.

Участники Национального конгресса респираторной медицины обсудили вопросы развития респираторной медицины в Казахстане, современного лечения болезней легких, бронхиальной астмы, аллергии, онкологических заболеваний органов дыхания и другие.

В рамках данного мероприятия также была организована выставка лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которое применяется преимущественно в респираторной медицине.

#здравоохранение #медицина #форум #органы дыхания #БОД

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