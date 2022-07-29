Дюжина уроков

Дети этнических казахов, проживающих в России, отдохнули в международном языковом лагере

«Ана тілі әлемі» в Актобе. Главный результат двенадцати летних дней в том, что ребята окунулись в мир родного языка.

Актюбинское управление по развитию языков и центр по обучению языкам много лет дружат с жителями Оренбургской области. Стали доброй традицией ежегодные выезды в Россию. В ходе разноплановых мероприятий диаспора наслаж­дается родной речью, через расширение лексики глубже познает историю предков, быт и традиции народа. В ходе одного из семинаров с оренбургской стороны прозвучала идея организовать для детей языковой лагерь в Казахстане. Она была подхвачена актюбинским управлением образования, но пандемия тогда перечеркнула эти планы.

Затею смогли осуществить в июне нынешнего года, когда были сняты все ограничения. Возможности расширил меморандум о сотрудничестве, заключенный между Актюбинской и Оренбургской областями.

– Для обеих областей это новое направление. Для нас важно, чтобы дети помнили, откуда родом их родители, чтобы сохранили генетическую связь со своими корнями через изучение языка, знакомство с обычаями, традициями. Надеемся, что первый опыт получит продолжение, такие мероприятия будут проводиться не только летом, но и в осенние, зимние каникулы, – поделилась надеждой председатель Оренбургского представительства международного центра «Қазақ тілі» Сауле Таикешева.

В состав делегации включили не только юных оренбуржцев, но и школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орской, Саратовской, Омской, Челябинской областей, а также из Республики Алтай. Всего 31 человек. Дети ощутили на себе наше гостеприимство с первых дней. Почти на две недели они прописались в Назарбаев Интеллектуальной школе. Надолго им запомнится праздничная церемония открытия лагеря. В этот день перед ними выступили творческие коллективы города, затем артис­ты. Задорно выступил оркестр домбристов музыкальных школ, замечательные номера показали хореографические коллективы городского Дворца школьников.

В Академии творчества беседу за «круглым столом» с юными россиянами, их родителями и педагогами провел руководитель управления образования Жолдас Батырхан. Он вручил каждому гостю красочно оформ­ленные книги со стихотворениями, рассказами, сказками, баснями, написанными на казахском языке.

Каждый день имел главную тему: «Танысу», «Менің отбасым», «Мекенжай» и другие. Утро посвящалось строго единственному уроку – ребята в игровой форме изучали казахский язык. К преподаванию привлекли лучших учителей НИШ – Марзию Сырлыбайкызы Танжарикову, Рабигу Сулейменовну Тоганакову, Алтынай Батырхановну Димисанову.

– Сам я джурунский, эмбенский. Моя судьба решилась тридцать лет назад. Поступая в докторантуру, не думал, что обоснуюсь на долгие годы в столице России. Читал лекции в Московском институте сплава и стали. Родной язык в нашей семье постепенно стал забываться, но хочу, чтобы дети не теряли корней, приобщались к истокам через такие мероприятия, – поделился впечатлениями профессор Асылбек Толешов, дедушка шестилетнего Альжана и семилетнего Тимура.

– Раньше я не пыталась учить родной язык, поэтому не могу включиться в беседу родителей, когда они общаются на казахском. Теперь буду осваивать ради своего будущего. Рабига Сулейменовна, преподаватель НИШ, научила нас правильно называть свои имена, возраст, приветствиям. Мы успели выучить несколько пословиц. Научились писать цифры на казахском, – добавила Раушан Кузембаева из Оренбурга.

После обеда шли экскурсии по Актобе и за городом. Одно из самых сильных впечатлений – от участия в пятничном фестивале Kids Book Fest 2022. Незабываемо посещение мавзолея Есета Кокиулы в Алгинском районе, мемориального комплекса Абат-Байтак в Хобдинском. Запомнились также экскурсии в планетарий, областной историко-краеведческий музей, Дом-музей Димаша Кудайбергена. Весело было на теннисном корте, в бассейне «Достык», в центре отдыха Yurtapark, аквапарке Treeof life, на турбазе Greenland. В агротуристическом комплексе «Кок жайлау Актобе» интересно было познакомиться с обычаями и традициями культуры кочевников. Успели прокатиться на лошадях в областной специализированной школе по национальным видам спорта, подержать в руках домбру, попытались приготовить казахские блюда, научились играть в тогызкумалак.

– Когда мы выезжали в Оренбургскую область с рабочими визитами, встречались с этническими казахами, беседовали, то выяснили, что главная их проблема – незнание родного языка, – отметил руководитель региона Ондасын Уразалин в ходе встречи с юными гостями. – Наши братья и сестры, проживающие в соседних странах, нередко проявляют желание изучать язык, традиции и культуру своей исторической родины. С этой целью мы и запустили международный языковой лагерь. Из-за пандемии не могли раньше пригласить детей. Только в Год детей выпал такой прекрасный шанс. Лагерь «Ана тілі әлемі» – один из первых проектов между нашими странами не только в Актюбинской облас­ти, но и в целом по Казах­стану. Несмотря на то что живем в разных государствах, у нас одно происхождение, одна история, культура, традиции – об этом стоит помнить. Хочу также сказать, что уроженец Оренбурской области Асхат Шахаров сейчас является акимом Актобе. Желаю вам стать такими же успешными личностями и добиться высот, а мы, в свою очередь, всегда и во всем готовы поддерживать вас.

В ответ на родном языке первые участники проекта поделились своими впечатлениями.

– Хотя 12 дней и небольшой срок, но за это время наши дети усвоили много нового, осознали сопричастность со своим народом. Самое главное, в них пробудилась любовь к земле предков. Хотим, чтобы все, кто проживает далеко за пределами страны, гордились ею, рассказывали о Казахстане, познавали его историю, – поблагодарили организаторов языкового лагеря россияне.