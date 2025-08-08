Фото: instagram.com/jlo/

В акимате Алматы рассказали о том, как будет организовано движение в городе в связи с концертом Дженнифер Лопес, передает Kazpravda.kz

Как сообщили в акимате, в Алматы в день концерта будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, специальные зоны входа и временное ограничение движения автотранспорта. Городские службы просят зрителей заблаговременно планировать свои маршруты и соблюдать порядок.

В связи с проведением масштабного концерта вход для зрителей на Центральном стадионе будет открыт с 15:00. Начало основного мероприятия запланировано на 19:00.

Организаторы настоятельно рекомендуют прибывать за несколько часов до начала концерта, чтобы избежать очередей, скоплений у входных групп и заторов в проходах. Безопасность и комфорт гостей остаются приоритетом.

Точки входа на стадион:

пр. Абая:

5-е ворота – секторы 2-18;

6-е ворота – секторы 19-25, фан-зона и танцевальная зона.

ул. Байтурсынова: 1-е и 2-е ворота (сидячие места);

ул. Сатпаева и ул. Шагабутдинова: проход к сцене и танцевальной зоне.

Перед стадионом будут работать волонтеры, помогая с навигацией, указателями и организацией входа. На прилегающей территории разместятся фуд-корты и точки с питьевой водой.

К сведению зрителей концерта:

Вход в VIP Standing – южная трибуна, ворота 4 (со стороны ул. Сатпаева).

​Вход в Fan Zone, Dance Floor, Free Zone – северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая).

Вход в сектора 26-28, 30-32, 40-42 – восточная трибуна, ворота 1 (со стороны ул. Байтурсынова).

Вход в сектора 33-36, 43-47 – восточная трибуна, ворота 2 (со стороны ул. Байтурсынова).

Вход в сектора 2-9, 11-18 – северная трибуна, ворота 5 (со стороны пр. Абая).

Вход в сектора 19-22, 24, 25 – северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая).

При входе обязательно нужно получить пропускную отметку, без нее попасть на территорию стадиона будет невозможно.