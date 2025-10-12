Бывший президент США Джо Байден проходит курс лучевой терапии в рамках лечения рака предстательной железы, сообщил его пресс-секретарь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: ЕРА

По его словам, 82-летний Байден также проходит гормональную терапию, но ее подробности неизвестны.

Ожидается, что лучевая терапия продлится пять недель и станет новым этапом в его лечении, сообщил источник NBC News.

В мае 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Заболевание было обнаружено после того, как политик сообщил о симптомах, связанных с мочеиспусканием. В ходе обследования врачи обнаружили небольшой узелок на его предстательной железе.

В то время администрация Байдена заявила, что «ему поставили диагноз рака простаты с индексом Глисона 9 (группа 5) и метастазами в кости».