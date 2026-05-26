Пенсионеры Буэнос-Айреса будут посещать театры и кинотеатры бесплатно

Культура,Театр,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Власти аргентинской столицы запустили новую программу, нацеленную на граждан, достигших пенсионного возраста. В скором времени все представители этой категории жителей смогут либо полностью бесплатно, либо со скидкой вплоть до 50% получить билеты в кинотеатры

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

При этом использовать «Культурный абонемент для пожилых людей» можно не только для просмотра новинок кино, но и для походов в театры, музеи, культурные центры, библиотеки, в том числе для получения скидок на приобретение книг, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Эта инициатива ориентирована на проживающих в Буэнос-Айресе пенсионеров в возрасте от 60 лет. Оформившим абонемент выдадут физическую или виртуальную карту с определенным балансом средств, которую можно использовать в течение шести месяцев в участвующих в программе заведениях.

В городе уже существует аналогичная программа для подростков и работников образовательной сферы. В отношении участия в ней пенсионеров существуют определенные требования. Помимо возрастного ценза и прописки претендент должен получать пенсию или пособие по старости, не превышающее 600 тысяч аргентинских песо в месяц (примерно 202 000 тенге по официальному курсу валют на дату публикации материала).

Скидки на приобретение печатных изданий в местных книжных магазинах (в программе участвуют 22 объекта торговли) колеблются от 5% до 15%. Билеты в театр (11 театральных площадок) варьируются от двух по цене одного до 50% первоначальной стоимости. Также можно получить скидку в 20% на курс по изучению иностранного языка в одном из культурных центров города. Посещение 16 музеев по абонементу будет абсолютно бесплатным.

Между тем подобные инициативы продвигаются не только в Аргентине. Так, пенсионеры и пожилые граждане в Чили могут получить «Культурный абонемент», который представляет собой единовременную выплату в размере 50 тысяч песо, которые также можно потратить на поход в кинотеатр, театр или на концерт или на приобретение товаров в книжных магазинах. Кроме того, он предоставляет значительные скидки на городской общественный транспорт и бесплатный или льготный доступ в национальные парки и музеи.

 

