Новую разновидность пингвинов открыли в Антарктиде

Ученые предупреждают, что даже недавно открытый вид уже сталкивается с серьезными угрозами

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Международная группа ученых из Чили, Бразилии и США совершила одно из самых значимых зоологических открытий последнего столетия в Антарктиде: им удалось идентифицировать новую разновидность пингвина папуа, которую назвали Pygoscelis kerguelensis, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Исследователи установили, что эта птица обитает на отдаленных островах Кергелен в южной части Индийского океана. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications Biology, указано, что новый вид имеет четкие генетические, физические и поведенческие отличия от остальных пингвинов папуа.

Ученые объясняют появление отдельного вида длительной географической изоляцией и экстремальными условиями окружающей среды. Популяции, живущие на разных островах, практически не смешивались между собой, что со временем привело к формированию уникального эволюционного пути.

Особое внимание исследователи уделили генетическим адаптациям. Пингвины, обитающие в более холодных районах, развили механизмы лучшего сохранения тепла, в то время как особи из относительно более теплых вод усовершенствовали способности к охоте и пищеварению.

Руководитель исследования чилийская ученая Дали Нолл подчеркнула, что обнаруженные различия достаточны для признания нового самостоятельного вида. Это открытие завершает многолетний научный спор о том, существуют ли среди пингвинов папуа полностью обособленные эволюционные линии.

Однако ученые предупреждают, что даже недавно открытый вид уже сталкивается с серьезными угрозами. Изменение климата, потепление океана, сокращение пищевой базы и давление промыслового рыболовства ставят под угрозу выживание этих уникальных птиц.