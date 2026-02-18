На территории Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» специалисты зафиксировали джунгарского хомячка (Phodopus sungorus) в зимней белоснежной окраске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram нацпарка

Фото: instagram.com/ertisormany_2003

Сообщается, что этот маленький обитатель степей известен своей удивительной способностью менять цвет шерсти: с наступлением холодов его серо-бурый окрас превращается в белый, помогая скрываться от хищников на фоне снега.