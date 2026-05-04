Дзюдоист Нурадил Алжан завоевал «бронзу» на Grand Slam в Таджикистане

В Душанбе (Таджикистан) завершился турнир по дзюдо серии Grand Slam, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанские дзюдоисты завоевали на престижном соревновании одну бронзовую медаль.

В весовой категории до 60 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Нурадил Алжан.

До финального блока дошли Аскар Наркулов (до 81 кг) и Даниил Крылов (до 90 кг), однако оба уступили, став пятыми, добавили в НОК.