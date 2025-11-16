В первый соревновательный день XXV Летних Сурдлимпийских игр сборная Казахстана по дзюдо блестяще стартовала, завоевав две золотые и две бронзовые медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В весовой категории до 66 кг Хамзе Гулама в финальной схватке одержал победу иппоном над алжирским спортсменом Бухиделем Абдеррахманом и стал сурдлимпийским чемпионом.

Еще одно "золото" Казахстану принес Шадияр Куандык, выступающий в весовой категории до 73 кг. В финале он отправил на иппон корейского дзюдоиста Хванг Хёна, продемонстрировав безупречную технику и высокую концентрацию на протяжении всего поединка.

Айым Жетписбаева (до 48 кг) в утешительном поединке одержала победу над турецкой спортсменкой Элиф Кючукарслан и стала бронзовой призёркой Сурдлимпийских игр.

Алтынбек Какитаев (до 60 кг) в утешительном поединке одержал победу над нидерландским спортсменом Альбертом Вестерхофом и также стал бронзовым призёром Сурдлимпийских игр.

Глава Национального Сурдлимпийского комитета Серик Сапиев отметил, что столь успешное начало соревнований задаёт высокий тон для всей команды и укрепляет позиции Казахстана в медальном зачёте Игр. По итогам первого дня в активе казахстанских дзюдоистов — четыре награды: две золотые и две бронзовые медали. Спортсмены продолжают выступления в других весовых категориях и видах спорта.