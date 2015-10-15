Еаэс: новая геоэкономическая реальность 763 Владимир ОСИПОВ

Издержки изоляционизма

Путь, который преодолели страны – участницы ЕАЭС, – это уже история. От идеи до воплощения евразийского проекта прошло более 20 лет. И здесь надо отметить ключевую роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Выступив с инициативой создания Евразийского союза в 1994 году в Московском университете, Глава государства сделал все, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Казахстанский Лидер предложил совершенно иной уровень амбиций и принципиаль­но новые, в отличие от СНГ, принципы работы. Основу объединения по замыслу Главы государства должны были составить наднациональные органы, а сам проект органично увязывался с многовекторной политикой Казахстана.

Идея Нурсултана Назарбаева далеко не сразу нашла сторонников. В 1992–1994 годах в странах постсоветского пространства отмечался «пик» дезинтеграции, возникло множество конфликтов. Этап взаимного отторжения был неизбежен. Наверное, поэтому первые попытки интеграции оказались неудачными. Но зато был получен опыт, который позволял отшлифовать механизмы сотрудничества.

Оживление евразийской интеграции произошло в 2000 году: пять государств – Казах­стан, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – создали Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Заявленная цель – формирование общей таможенной территории с последующим выходом на более высокие ступени взаимодействия. Впрочем, и тут на первых этапах возникли неизбежные трудности. Экономики стран-участниц оказались слишком разными. Как следствие, в 2006 году было принято политическое решение сделать пионерами интеграции Казахстан, Россию и Беларусь. «Тройка» приступила к созданию Таможенного союза и Единого экономического пространства. Остальные страны планировали присоединиться к процессу по мере готовности. Так поэтапно и пришли к нынешнему уровню взаимодействия.



В режиме свободной торговли

В современном глобализующемся мире невозможно представить себе государство, замкнутое в своих границах. Сегодня существует более двухсот различных интегра­ционных объединений. Самые крупные из них – в Западной Европе – Евросоюз (ЕС); в Северной Америке – НАФТА (North American Free Trade Agreement), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – АТЭС. Теперь к этому списку следует прибавить Евразийский экономический союз.

Сегодня в ЕАЭС уже входят пять государств – Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, которые формируют новую геополитическую реальность на пространстве Евразии.

К слову, интерес к наращиванию сотрудничества с новой интеграционной структурой проявляют многие государства, в том числе из дальнего зарубежья. В частности, подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Это первое соглашение подобного рода и, очевидно, не последнее. Около 40 государств мира проявляют интерес к более тесному партнерству с Евразийским экономическим союзом. В этом списке страны Азиатско-Тихокеанского региона – Индонезия, Малайзия, Таиланд, Камбоджа.

Создана совместная исследовательская группа по заключению соглашения свободной торговли с Израилем, Индией, Египтом. Принято решение о создании такой группы с Ираном. В создании зоны свободной торговли с ЕАЭС заинтересованы Корея, Монголия, Эквадор, Перу, Чили и многие другие государства.

Такой формат сотрудничества набирает все большую популярность. Эксперты подсчитали: если тенденция сохранится, то уже через 6 лет до 60% всей мировой торговли будет осуществляться в рамках режима свободной торговли.



Быть конкурентоспособными

Безусловно, интеграция это не только возможности, но и вызовы. Нам нужно быть конкурентоспособными, чтобы комфортно чувствовать себя в рамках ЕАЭС и ВТО.

Не случайно этот вопрос буквально на днях был рассмотрен на заседании Совета безопасности под председательством Главы государства. Президент, в частности, напомнил о вызовах, которые сегодня препятствуют нормальной работе Евразийского экономического союза. Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка и иные внешние условия не позволяют полностью раскрыть потенциал интеграционного объединения. Вместе с тем ЕАЭС имеет хорошие перспективы. Перед казахстанским бизнесом открываются большие возможности для налаживания межгосударственной кооперации и наращивания экспорта. Главное – суметь воспользоваться предоставленным шансом.

Что важно, строительство новой и конкуренто­способной экономики идет совместно с партнерами по ЕАЭС. В рамках объединения проводится согласованная политика во всех ключевых отраслях, обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, формируются равные условия доступа к образовательным услугам, социальной инфраструктуре каждого государства.

Сотрудничество предполагает проведение скоординированной энергетической политики и поэтапное формирование общих рынков энергоресурсов (электроэнергии, газа, нефти, нефтепродуктов). Предполагается создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Эффект от его создания выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Работа этого рынка позволит повысить загрузку электростанций и увеличить использование пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. В результате будет обеспечено снижение затрат на производство электроэнергии и сокращение энергоемкости ВВП государств – членов ЕАЭС.

Тесное сотрудничество по этим и другим направлениям позволит создавать крупные совместные производственные цепочки и занять свою нишу на рынке.



По всем азимутам

Важно понимать и другое: чтобы развиваться дальше, стране нужно расширять рынки сбыта. Евразийский экономический союз – это идеальный вариант. Что важно, это вовсе не мешает интеграции Казахстана по другим направлениям. Напротив, различные инициативы органично дополняют друг друга. К таковым можно отнести проекты по созданию Нового шелкового пути. Территория участников евразийского проекта – транзитное пространство, соединяющее Восток и Запад. И уже сегодня вдоль этого маршрута выстраивается единая транспортно-логистическая система, которая станет одним из драйверов роста евразийской экономики.

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства особо выделил этот важный стратегический аспект.

– Важным для стран Евразии является возрождение экономики Великого шелкового пути на современном уровне. Это принесет благо многим странам, сокращая транзит из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Мы прокладываем его инфраструктуру, строя железнодорожные и автомобильные трассы, соединяющие Тихий океан с Европой и Ближним Востоком. Настало время сплотиться вокруг идеи Большой Евразии, которая объединит в единый интеграционный проект XXI века Евразийский экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути и Европейский союз, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент продолжает упорно трудиться над системным продвижением евразийской интеграции «по всем азимутам». Она поэтапно продвигается, расширяется и развивается.



