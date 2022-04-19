ЕАЭС: приоритеты безопасности и развития

Геополитическая конфронтация между Россией и странами Запада, разрыв торгово-экономических отношений, санкции, массовый уход зарубежных компаний с российского рынка – все эти реалии подвигают страны евразийской «пятерки» к ускорению процессов обеспечения устойчивости и экономической безопасности общего рынка ЕАЭС.

Худой мир лучше доброй ссоры

В последние два месяца в Евразийской экономической комиссии активизировалась работа по разработке мер, способствующих минимизации рисков для экономик стран-партнеров в условиях ограничения доступа к европейским рынкам, нарушения сложившихся транспортно-логистических и торговых связей между ЕАЭС и ЕС.

В частности, Совет ЕЭК рассмот­рел новые предложения сторон о временном обнулении ставок таможенных пошлин по широкой номенклатуре импорта критически важных товаров. По результатам обсуждения были согласованы меры по 300 товарным позициям.

Напомним, в настоящее время из-за санкций практически парализованы отношения России и Беларуси с Евросоюзом. И это очень плохо в том плане, что на долю стран ЕС приходится поч­ти половина внешнеторгового экс­порта и импорта государств ЕАЭС.

Причем, если экспорт из государств ЕАЭС в страны Европы состоит в основном из углеводородов, металлов, зерна, муки и прочей сырьевой продукции и полуфабрикатов, то импорт ЕС – это преимущественно товары и компоненты высоких технологий, без которых некоторые промышленные производства в ЕАЭС могут попросту остановиться.

Сегодня в отношениях между западной коалицией и экономиками стран ЕАЭС происходит то, что является результатом регрессивных процессов: разрушаются сложившиеся товаропроводящие цепочки, растут цены на сырьевые и биржевые товары, в том числе продовольствие. При этом в странах ЕАЭС наблюдается тенденция дестабилизации ряда товарных рынков, чрезмерно зависимых от импорт­ных составляющих.

Например, в текущем году на фоне транспортно-логистичес­кого кризиса, возникшего из-за сложившейся геополитической ситуации, в Казахстане, как и в других странах ЕАЭС, происходят удорожание строительства объектов и рост спекулятивных действий поставщиков стройматериалов.

По данным ЕЭК, в феврале 2022 года цены производителей сельхозпродукции в ЕАЭС увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,4% по отношению к декабрю 2021 года. Цены производителей промышленной продукции в целом по ЕАЭС выросли на 3,7% по сравнению с январем (и на 3,8% по отношению к декабрю 2021 года).

В горнодобывающей промышленности цены повысились на 9%, в обрабатывающей – на 2,5%, в секторах электроснабжения, подаче газа, пара и воздушного кондиционирования – на 1%.

Наибольший рост цен на продукцию растениеводства зафиксирован в Армении (на 9,6%), Беларуси (на 8,6%) и Кыргызстане (на 6,2%), на продукцию животноводства – в Армении (на 3,8%) и Кыргызстане – на 3%. А снижение цен на сельскохозяйственную продукцию (в пределах 0,8% и 0,3% соответственно) отмечалось в указанном периоде лишь в Казахстане и России.

Как отмечают в Комитете торговли МТИ РК, в числе факторов, влияющих сегодня на подорожание говядины, куриного мяса, молочной продукции и яиц, – рост стоимости кормов, последовавший в результате прошлогодней засухи, а также повышение акцизов на ГСМ в 2021 году. Кроме того, свое негативное влияние оказывают и такие факторы, как повышение тарифов на коммунальные услуги, рост цен на сырье, удобрения, ветеринарные препараты и услуги логистики.

Что касается сегодняшней гео­политической обстановки, то, как считают отраслевики, полная остановка торговли стран ЕС с Россией приведет к значительным потерям как европейского, так и российского бизнеса. Например, сегодня представители транспорт­ных компаний стран ЕАЭС видят риски не только в сфере логистики, но и в результате возможных перебоев с поставками и увеличением цен на запчасти. Уровень внутренних грузопотоков идет на убыль, в том числе из-за серьезных сложностей с проведением платежей у некоторых клиентов.

Страны-партнеры солидарны в том, что на сегодня очень важно формирование новых транспорт­ных логистических цепочек, соз­дание благоприятного режима грузоперевозок в приоритетных направлениях, упрощение административных процедур, соз­дание совместных операторов морских контейнерных линий, а также меры оптимизации складского хозяйства и распределительных центров в ЕАЭС.

В целом важно создать условия для беспрепятственного перемещения граждан государств-членов в рамках Союза при соб­людении санитарно-эпидемиологических требований.

По мнению представителей ЕЭК, на сегодня имеющиеся в мире ресурсы и технологии поз­воляют производить продовольствия вдвое больше того, что необходимо для обеспечения потребностей 8 млрд населения планеты. Но проблема состоит в их несправедливом распределении, отсутствии равноправных международных экономических отношений и бесконечном повышении цен за счет политики количественного смягчения стран-эмитентов резервных валют.

При этом нет однозначных оценок по срокам и масштабам преодоления нынешних негативных тенденций, порождающих в свою очередь немало рисков в сфере глобальной продовольственной, энергетической и промышленной безопасности. И в этом смысле стороны, провоцирующие возникновение «горячих локаций» в точках наибольшего геополитического напряжения, не иначе как играют с огнем.

Напомним, в своем выступлении в начале марта текущего года на внеочередном съезде партии «AMANAT» Глава государства Касым-­Жомарт Токаев, говоря о беспрецедентном обострении гео­политической ситуации в мире, отметил необратимость и пагубность ее конфронтационного характера. При этом он призвал стороны к поиску точек взаимопонимания за столом переговоров, достижения договоренности и согласия.

– Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет никакого развития, – подчеркнул Президент.

Торговля и меры безопасности

По итогам января текущего года основная масса экспорта стран ЕАЭС приходилась на долю Европейского союза – 48,2%. Значительные объемы экспорта осуществлялись в Нидерланды – 10,9% (в январе 2021 года – 8,6%), Германию – 7,2% (6,9%), Италию – 6,4% (5,3%), Польшу – 3,6% (3,6%). В страны Азиатско-Тихоо­кеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поставлено около 25,5% от всего объема экс­портной продукции государств ЕАЭС (в январе ­2021-го– 28,5%). Из них в Китай – до 13,2% (16,9%), Южную Корею – 4% (3,1%), США – 2,6% (2,7%).

Основные объемы импортных поставок приходились на страны АТЭС– 55,3% (в январе 2021 года – 52,2%) и Евросоюза – 25,8% (29,5%). Самые высокие места­ в общем объеме импорта стран ЕАЭС занимают Китай (33,3%), Южная Корея – 6,1%, США – 5,6% и Япония – 3,2%. Среди стран Евросоюза по объемам импорта лидировали Германия, откуда на рынок ЕАЭС в январе поступило до 6,9% от общей массы импорт­ных товаров, Италия – 3,4% и Франция – 2,8%.

Как показывают реалии текущего времени, положение дел в сфере взаимной торговли стран ЕАЭС с Евросоюзом остается весьма напряженным. По мнению директора Центра энергетики Школы управления Сколково Ирины Гайды, сегодня во всем мире эксперты озабочены тем, как на мировой экономике отразятся санкции в отношении России с учетом ее существенной доли в мировом экспорте зерновых и углеводородов.

При этом эксперт обратила внимание на резкую смену акцентов в странах ЕС по «зеленой» повестке. По ее словам, на публике в Евросоюзе анонсируются амбициозные планы по преодолению зависимости от российского газа за счет переключения на другие источники поставок и ускорения реализации инициатив «зеленой» повестки. Однако на деле в области энергетики в странах ЕС наблюдается тенденция отхода от «зеленой» повестки и активизации угольных мощностей. При этом уже ведутся разговоры об использовании потенциала атомной энергетики.

– То есть в ЕС мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда, отказываясь от российского газа, там расширяют использование неэкологичных видов топлива, в том числе угля. А где же тогда их лидерство в борьбе с изменениями климата? – задается резонным вопросом эксперт.

Между тем на фоне дисбалансов в сфере международной торговли Казахстан резко нарастил объемы экспортных поставок продукции в страны ЕАЭС. Так, согласно данным МТИ РК, за январь-февраль 2022 года товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС увеличился на 22,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил в целом около 3,8 млрд долларов.

При этом экспортные поставки Казахстана на рынки стран-парт­неров увеличились на 26,8% – до 1,2 млрд долларов. В частности, казахстанские экспортеры существенно нарастили объемы внешних поставок плоского металлопроката из нелегированной стали, оксидов и гидроксидов алюминия, необработанного цинка, руды и концентратов драгоценных металлов, ферросплавов.

Импорт товаров на казах­станский рынок из стран ЕАЭС вырос на 21,1% (2,6 млрд долларов). Рост импорта из стран ЕАЭС обусловлен увеличением объемов ввозимой пшеницы, неф­тепродуктов, полуфабрикатов из нелегированной стали, семян подсолнечника, инсектицидов, гербицидов, полимеров этилена и прочих товаров, востребованных на внутреннем рынке страны.

Как отмечают представители торгового блока ЕЭК, в настоящее время принимаемые меры по повышению стабильности внутренних рынков стран-парт­неров касаются прежде всего корректировки ставок пошлин и установления тарифных льгот в отношении социально значимой продукции и сырья для ее производства. В числе этих мер также введение системы совместного регулирования вывоза критиче-ски­ важной сельхозпродукции, а также временного приостановления действия некоторых мер защиты для насыщения внутреннего рынка.

Часть решений по этим воп­росам уже принята советом и коллегией ЕЭК, другие аспекты находятся в процессе активной проработки.

По мнению экспертов, проб­лемы на рынке одной из стран ЕАЭС естественным образом ретранслируются на рынки других государств как в плане удовлетворения спроса, так и в плане кооперации. При этом формат работы в Евразийском союзе поз­воляет выстраивать новые эффективные цепочки взаимодействия между странами с учетом всех возникаю­щих негативных обстоятельств.

Усиление промышленной кооперации

В ЕЭК принята рекомендация, направленная на развитие ко­о­перационного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере судострое­ния и производства судового комплектующего оборудования. Принятый документ будет способствовать развитию производства продукции судостроения на территории союза с учетом приоритетных направлений модернизации экономики, соз­данию импортозамещающих производств, усилению сотрудничества евразийских предприятий судостроительной отрасли и наращиванию кооперационных связей.

Чтобы помочь бизнесу «обрасти» кооперационными связями, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев предложил провести конференцию на полях Евразийского экономического форума, который пройдет 26–27 мая в Кыргызстане.

Первый пример такой кооперации – проект создания Евразийского технопарка «Ала-Тоо» на базе Академического консорциума «Международный университет Кыргызстана», который будет оказывать поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности, от идеи до получения опытного образца и вывода продукции на рынок. Учредителями выступят действующие технопарки России, Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.

Между тем российские инвес­торы стали более активно вкладывать ресурсы в экономику Казахстана. Так, в Костанайской области с участием российского инвестиционного капитала осуществляются три проекта на общую сумму 233,6 млрд тенге. Уже в следующем году в этом регионе может быть налажено новое чугунолитейное предприятие по выпуску деталей для грузовых автомобилей. Мощность данного производства – до 45 тыс. тонн продукции в год, число рабочих мест – до 300 человек.

Также с участием этого же инвестора на территории облас­ти строится другой завод (82,5 млрд тенге), где будет налажено производство главных передач ведущих мостов для нужд отечественного автопрома. Мощность этого предприятия – до 74 тыс. единиц деталей в год. Кроме того, на автопредприятиях региона предполагается более широкая локализация производства балок ведущих мостов.

По мнению представителей ЕЭК, со временем страны союза могут прийти к единой сельскохозяйственной политике. Уже сегодня предпринимаются активные шаги по интеграции товарных рынков и усилению промышленного взаимодействия предприятий и организаций стран ЕАЭС.

Таким образом, несмотря на некоторую предубежденность в отношении позитивной динамики евразийской интеграции, страны ЕАЭС неуклонно движутся к тому, чтобы не только смягчать, но и вовсе снимать ограничительные меры в торговле между странами единого рынка. Уже принято решение по упрощению таможенно-тарифных механизмов для 450 товарных позиций, в том числе продовольственную продукцию.

Все эти меры, включая инвес­тиционное сотрудничество в сфере импортозамещения, явно будут способствовать стабилизации цен на товарных рынках стран-партнеров.