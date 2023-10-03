Едем за здоровьем!

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Кошкарбек Тусипов

Оздоровительный туризм становится все более популярным в Казахстане.

В стране функционируют 173 санаторно-курортные организации, сообщает Министерство туризма и спорта, причем в пос­ледние годы как среди внутренних, так и иностранных туристов все более популярным становится именно оздоровительный туризм. Комфортные климатические условия, изобилие солнечных лучей, наличие собственных уникальных источников минеральных вод и месторождений лечебных грязей служат основой для благоприятного развития лечебно-оздоровительных зон.

К примеру, южные здравницы Сарыагаша славятся источниками минеральных вод, которые способствуют лечению ряда заболеваний и оказывают положительное действие на общее состояние организма человека. Стоит отметить, что в Сары­агаше расположено наибольшее количество санаториев, они сосредоточены в поселке Коктерек.

На востоке страны Катон-Карагайские термальные радоновые источники ничем не уступают по лечебным свойствам зарубежным и помогают в лечении различных эндокринных заболеваний. Природа этого края одинаково красива как в летние, так и в зимние периоды, что делает возможным посещение здешних курортов в любое время года.

Здравницы западных регионов нашей страны специализируются на лечении и профилактике болезней суставов, нервной сис­темы, гинекологических и урологических патологий, а также кожных заболеваний. Отдыхающие ценят чистый воздух Бурабая и Костанайского соснового бора, лечебные грязи, красивый горный ландшафт и другие природные достопримечательности.

Казахстан обладает разнообразными туристско-рекреационными ресурсами для развития оздоровительного туризма. Большинство санаторно-курортных комплексов функционируют круглый год. Это дает возможность для снижения цен вне сезона, делает отдых и лечение доступнее. Некоторые пансионаты предлагают и ряд других услуг – конные прогулки, познавательные экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия.

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