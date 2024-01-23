Единая форма для военнослужащих появится в Казахстане

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Аменова Дана
Корреспондент

Новое обмундирование введут для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По информации ведомства, образцы новой форменной одежды для всех категорий военнослужащих были представлены на Всеармейском совещании, состоявшемся в мае 2023 года, они одобрены президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Вместо куртки зимней с меховым (каракулевым) воротником военнослужащие наденут куртки типа «Аляска». Шапки, за исключением высшего офицерского состава, будут без козырька. Демисезонный повседневный плащ заменен на полевую куртку камуфляжной расцветки, повседневный свитер – на полевой. Для женщин-военнослужащих вместо пилотки предусмотрено кепи. Исключены китель, брюки, рубашки, галстуки для всех категорий военнослужащих, кроме высшего офицерского состава, руководителей структурных подразделений Минобороны, генерального штаба, главных управлений ВС, главнокомандующих, командующих и их заместителей. Офисная форма одежды определена как повседневная только для органов управления, постоянного состава вузов, командиров воинских частей, их заместителей и комендатур военных сообщений», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, наряду с черными берцами для постоянного состава предусмотрено обеспечение летними ботинками песочного цвета. Такой вариант обусловлен преобладающими географическими особенностями страны, а также высокими теплоотражающими и маскировочными свойствами.

В министерстве добавили, что переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года, на остальные предметы – в течение трех лет.

#минобороны #военнослужащие #военная форма #обмундирование

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