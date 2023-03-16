Создать совместную структуру по борьбе с ЧС предложил Токаев тюркским странам

Президент, Международное сотрудничество, Чрезвычайные ситуации
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как отметил президент, землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь" Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместные силы по ЧС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам главы государства, тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нужно также укреплять взаимодействие между Секретариатом ОТГ и ее участниками.

"Первое. Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана, напомнил он.

"Считаю целесообразным придать совместным силам статус секретариата гражданской защиты организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий", - продолжил президент.

В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия, добавил он.

"Второе. Землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом четко говорится и в концепции "Видение тюркского мира –2040". Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ", - сказал президент Казахстана.

Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий, отметил он.

"Третье. Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами. Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы", - заключил Токаев.

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