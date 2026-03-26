Работы по размещению визуальных элементов завершены в 267 школах

В целях визуального сопровождения единой программы воспитания «Адал азамат» разработан современный брендбук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Документ включает визуальные творческие решения, цветовую палитру, макеты и элементы оформления школьного пространства в современном формате, отражающие основные ценности и идеи программы.

В соответствии с содержанием программы для организаций образования сформирован единый дизайн-код, и в настоящее время проводится поэтапная работа по оформлению внутреннего пространства школ в соответствии с требованиями брендбука.

В дизайн-код включены образцы оформления, отражающие шесть ключевых ценностей программы. В рамках современного брендбука учебные кабинеты должны оформляться с учетом возрастных особенностей учащихся и направленности учебных предметов.

По данным местных исполнительных органов, на начальном этапе брендбук будет внедрен в 530 организациях образования.

«В настоящее время работы по размещению визуальных элементов были завершены в 267 школах. В дальнейшем дизайн-код будет внедряться в школах, где в рамках программы реновации предусмотрено проведение ремонтных работ, с последующим поэтапным распространением на все организации образования страны», – сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что брендбук является динамичным документом и будет регулярно дополняться и совершенствоваться с учетом особенностей организаций образования.