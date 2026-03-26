Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школах РК

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Работы по размещению визуальных элементов завершены в 267 школах

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В целях визуального сопровождения единой программы воспитания «Адал азамат» разработан современный брендбук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Документ включает визуальные творческие решения, цветовую палитру, макеты и элементы оформления школьного пространства в современном формате, отражающие основные ценности и идеи программы.

В соответствии с содержанием программы для организаций образования сформирован единый дизайн-код, и в настоящее время проводится поэтапная работа по оформлению внутреннего пространства школ в соответствии с требованиями брендбука.

В дизайн-код включены образцы оформления, отражающие шесть ключевых ценностей программы. В рамках современного брендбука учебные кабинеты должны оформляться с учетом возрастных особенностей учащихся и направленности учебных предметов.

По данным местных исполнительных органов, на начальном этапе брендбук будет внедрен в 530 организациях образования.

«В настоящее время работы по размещению визуальных элементов были завершены в 267 школах. В дальнейшем дизайн-код будет внедряться в школах, где в рамках программы реновации предусмотрено проведение ремонтных работ, с последующим поэтапным распространением на все организации образования страны», – сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что брендбук является динамичным документом и будет регулярно дополняться и совершенствоваться с учетом особенностей организаций образования.

Популярное

Все
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал «тысячника» в США
Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане
Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Аферу на 2 млрд тенге раскрыли в кредитной сфере в Алматы
Токаев поздравил Президента и народ Бангладеш с Днем независимости
Казахстанки завоевали первое «золото» на ЧА по велоспорту на треке
Казахстанского блогера объявили в розыск по делу о незаконных интернет-казино
Слив отходов и мусор: нарушения водителями экотребований пресекли в Астане
FIFA Series: сборная Казахстана сыграла с командой Намибии
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школах РК
Lufthansa продлила запрет полетов на Ближний Восток
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Из Улытау в Мангистау запускается прямой поезд
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета
Играя на струнах души
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

В Казахстане усиливают подготовку школьников к чрезвычайным…
Президент: Надо поворачивать нацию в сторону науки и технол…
1500 школьников одновременно сыграли в «Бес асық» в Кокшетау
Республиканская акция «Караван национальных игр» пройдет в …

