Единый маркетплейс креативных продуктов предложила создать Аида Балаева на встрече министров ЦА

50

14 ноября в Ташкенте состоялась первая встреча министров культуры стран Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В заседании приняли участие главы министерств из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также министр культуры Азербайджана – в качестве почетного гостя.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что проведение первого заседания министров культуры - это важная веха в истории сотрудничества центральноазиатских стран и свидетельство осознания необходимости вывести его на качественно новый уровень.

«Сегодня перед нами стоит задача согласовать конкретные меры и инициативы, которые придадут дополнительный импульс развитию культурного пространства», - подчеркнула министр.

Аида Балаева выступила с инициативой создания Центрально-Азиатского культурного календаря: документа, который позволит систематизировать и объединить ключевые культурные события региона. Министр также предложила запустить Платформу культурного турне Центральной Азии – механизм, который будет ежегодно обеспечивать проведение региональных гастрольных программ, выставок-ретроспектив и межрегионального кинопоказа с обязательной оцифровкой архивных фильмов.

Особое внимание было уделено развитию научного и исторического обмена.

«Было бы полезным также наладить масштабное и взаимовыгодное сотрудничество по обмену копиями архивных материалов стран Центральной Азии – научных, документальных и литературных. Со своей стороны мы готовы делиться имеющимися у нас материалами о ваших странах. Такой обмен позволит объединить усилия в изучении истории и культуры региона, восполнить существующие пробелы, открыть новые аспекты отдельных событий и оценить вклад выдающихся личностей с более полной и объективной точки зрения», - отметила Балаева.

Завершая выступление, министр предложила рассмотреть возможность создания единой цифровой платформы Центральной Азии – современного маркетплейса креативных индустрий, который станет пространством для продвижения ремесленников, дизайнеров, ювелиров и других представителей творческого предпринимательства.

По итогам встречи стороны подписали протокол, в котором определены основные задачи и направления дальнейшего сотрудничества. В рамках документа стороны также согласились рассмотреть возможность создания рабочей группы по разработке «Культурного бренда Центральной Азии».

 

