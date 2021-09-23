​Единый вдох

Нити истории

Продолжаем рассказывать «Простые истории». Они о том, как судьбы людей сплетаются в судьбу страны, формируя из тонких нитей яркое и многоцветное полотно реальности.

Современное поколение, живущее в мире цифровых технологий, глобализации, планов покорения Марса и искусственного интеллекта, должно знать, какими усилиями формировался реальный, а не декларативный суверенитет. Как создавалась история нашего независимого государства – от закладки фундамента на развалинах старого мира до настоящего.

Мы рассказываем о людях, созидательная активность которых пришлась на период независимости страны. О тех, кто вкладывал ум, силу и душу в становление, развитие и процветание Казахстана.

Не проблемы, а возможности

– Тридцать лет, а как будто один вдох, – говорит Римма Бектурганова. – Все хорошо было, так мне кажется. Даже в самом начале, когда оказалось немало сложностей. В то время очень многое пришлось делать, по­этому, наверное, так его воспринимаю.

Римма Бектурганова – заметная личность не только в масш­табах региона. Руководитель Альянса женских сил Костанайской области, советник ректора КРУ им. А. Байтурсынова, доктор педагогических наук. За годы независимости успела проявить себя в разных сферах, продолжает трудиться на благо государства.

Начало новой страницы в истории Казахстана Римма Чингисовна встретила в должности директора Костанайского педагогического колледжа, который возглавляла с 1989 по 2011 год. В 1999-м стала руководителем первого в Казахстане регионального филиала Ассоциации деловых женщин, возглавляла его 10 лет.

С 2011-го по 2014-й возглавляла сначала городской филиал партии «Nur Otan», затем – областной. Была депутатом областного маслихата. В 2017-м создала Клуб женщин-лидеров, в 2019-м возглавила Альянс женских сил региона.

Этот опыт работы позволяет ей с оглядкой на пройденные годы проанализировать, проследить, как менялась жизнь в стране, как от решения насущных задач люди, следуя за государством, переходили к развитию перспективных направлений. Даже в самый сложный период первых лет независимости Римма Бектурганова не пасовала и не опускала руки. Она из тех оптимистов, которые видят не проблемы, а возможности. О непростых 90-х годах прошлого века вспоминает как о времени, преисполненном романтизма.

Сегодня сфера технического и профессионального образования работает четко и слаженно, поддерживается твердой государственной рукой. А в 90-е приходилось тяжело: колледжи в Костанае искали собственные возможности финансирования, некоторые вынуждены были отказаться от общежитий, у них появились долги. Спасали коммерческие услуги: технические сузы налаживали производство, реализовывали свои товары, у сельхозколледжей появились свои поля, они сеяли и продавали зерно. Многие сдавали в аренду помещения.

Костанайский педагогический колледж первым в области оценил возможности, предоставленные государством, и перешел к коммерциализации.

– Мы первыми ввели платное обучение, – рассказывает Римма Чингисовна. – Для многих это был шок. Помню, как меня вызывали в профсоюз, делали внушение. Но иначе пришлось бы остановить работу колледжа, как это прои­зошло с некоторыми другими учебными заведениями. А так не только смогли платить по счетам, но и сохранили общежитие.

Римма Бектурганова говорит, что благодаря сформированной законодательной базе колледж смог не просто выжить, но и активно развиваться. Использовали дополнительные заработки – это сдача площадей в аренду, организация платной группы продленного дня для младших школьников, помощь студентов в уборке урожая окрестным сельхозформированиям, чтобы обеспечить бесплатными овощами столовую и снизить цены... В итоге удалось сделать шаг в будущее, в эру информатизации.

Шаг к «цифре»

Первый электронный зал, первые учебники, полностью компьютеризированный колледж – и это в один из самых сложных для страны периодов. 1991, 1992, 1993-й и последующие годы для Риммы Бектургановой и ее колледжа стали дорогой в будущее. Информатизация образовательной системы, которая стала предтечей цифровизации страны, начиналась именно тогда.

Римма Чингисовна подчеркивает: ей посчастливилось на жизненном пути встречать людей, которые меняли ее мир, помогали осознать перспективы. Одна из таких – профессор Гуль Нургалиева, которая сыграла значимую роль в информатизации всей образовательной системы страны.

Когда Римма Бектурганова с ней познакомилась, Гуль Кумашевна возглавляла центр информатизации при Министерстве образования. Она буквально заразила идеей информатизации молодого директора колледжа (тогда Римме Чингисовне было 35 лет).

В итоге этой теме были посвящены кандидатская и докторская диссертации Риммы Бектургановой. Гуль Нургалиева всегда поддерживала, неоднократно приезжала в колледж, выступала перед педагогами. Многие из них выбрали темы для своих научных работ в рамках информатизации.

Технологизация учебного процесса повышала качество знаний, колледж стал лучшим в области, занимал первое место в рейтинге сузов по стране, выпускал квалифицированных специалистов. В 1991 году, когда Первый Президент Казахстана приехал в Костанайскую область, он побывал и в педколледже.

В то же время удалось успешно апробировать идею непрерывного образования: были открыты педагогические классы для школьников, которые в дальнейшем планировали стать учителями. По договоренности с одним из вузов области выпускники педколледжа проходили ускоренное обучение в институте по созданной специально для них программе. В рамках эксперимента состоялось 5 выпусков, показавших, что при таком подходе к обучению получаются лучшие учителя!

От идеи непрерывного образования Римма Бектурганова не отказалась и сейчас.

С информатизацией и «цифрой» у Риммы Бектургановой связана еще одна история. В начале нулевых на базе педагогического колледжа была создана первая в области школа для одаренных детей «Озат». Сейчас это единственный в области IT-лицей, его ученики осваивают технологии будущего. Ребята делают интересные научные проекты, программируют роботов, не предполагая, что первые шаги к возможностям, которые у них сейчас есть, сделаны 30 лет ­назад, в самый сложный для страны период.

Женская сила

– На встречах с общественнос­тью Первый Президент часто подчеркивал: «Если выживет женщина – выживет вся ее семья», – говорит Римма Чингисовна, отмечая, как много значит поддержка женщин на государственном уровне.

Она вспоминает ежегодные рес­публиканские и международные форумы, встречи с Главой государства. Каждый раз женщины со всех концов страны с волнением и надеждой отправлялись на такие мероприятия, а обратно летели словно на крыльях, воодушевленные поддерж­кой и планами.

– Осмысливаешь услышанное в соответствии со своей сферой деятельности, решаешь, что можно сделать, – и рвешься домой, чтобы реализовать новые идеи, – вспоминает впечатления от поездок Римма Чингисовна. – Общение с единомышленниками дает вдохновение – это бесценно.

Десять лет руководства Ассоциа­цией деловых женщин области, 4 года работы с женщинами-лидерами, 2 года во главе Альянса женских сил Костанайской области – большая часть социально активной жизни героини связана именно с этим сектором гражданского общества.

Глава республиканской Ассоциации деловых женщин Раушан Сарсембаева приехала в Костанай в 1999 году – открывать первое региональное объединение ассоциации. Познакомилась с Риммой Бектургановой, которой поручили сформировать актив. Работа увлекла. Неудивительно, что костанайский филиал был одним из лучших. Работали с женщинами по всей области, раскрутили бренд, ассоциацию знали даже в самых дальних селах. Помогали решать проблемы, отстаивать права, вовлекали активных женщин в общественную жизнь.

Сейчас объединения женщин стали значимым сектором граж­данского общества, они охватывают широкий спектр задач, решают их. Ассоциация деловых женщин занимается в основном вопросами экономической поддержки. Альянс – вопросами продвижения женщин, их политичес­кой и социальной поддержки.

Противодействие насилию, развитие семейного бизнеса, возрождение семейных ценностей – вот некоторые направления деятельности альянса.

Гендерное равенство – одна из общемировых ценностей, важность которой понимают в Казахстане. Римма Чингисовна напоминает, что термин «гендер» впервые зазвучал в нулевых, тогда же началось изучение этой темы, анализ данных по Казахстану.

Минуло более 10 лет, сегодня работа продолжается, есть результаты. Государство уделяет внимание гендерному равенству и на центральном уровне, и на уровне исполнительной власти. Создана Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, есть Концепция гендерной политики, введены гендерные квоты на выборах, при формировании совета директоров определенных структур. Очень многое сделано.

Индикаторы роста

– Мне посчастливилось, что я участвовала в общественной работе, в жизни партии, – говорит наша героиня. – Считаю, это лучшие годы.

Партийная деятельность, работа в депутатском корпусе пришлись на второе десятилетие независимости. И как депутату, и как руководителю городского, а затем областного филиала партии «Nur Otan» Римме Чингисовне не раз приходилось работать с обращениями граждан. Она заметила такую тенденцию: в начале нулевых люди больше обращались с бытовыми проб­лемами, позднее таких жалоб стало намного меньше.

Повысился уровень жизни – и люди обращались, например, потому, что хотели, чтобы чиновники работали лучше, чтобы процесс получения документов стал проще.

– Сегодня многие справки при желании можно получить не выходя из дома. Прогресс пришел даже в сферы, которые, казалось бы, далеки от цифровизации, – говорит Римма Бектурганова. – Так, аграрии могут подать документы на получение субсидий не выезжая из села. Я участвовала в переписи населения в режиме онлайн. Это очень удобно, особенно в условиях пандемии. Да, потребовалось потратить немного времени, чтобы изучить, как это сделать, но зато я не буду беспокоиться о том, не болен ли интервьюер, который придет в мой дом, свежая маска у него или нет...

У Риммы Чингисовны есть своеобразные индикаторы, отмечающие рост благосостояния страны. Так сложилось, что она всегда принимала участие в подготовке и проведении выборов, хорошо помнит, как отличались эти процессы в разные годы.

Условно путь страны можно разделить на 3 этапа. Первая декада – закладка фундамента, формирование целей. Вторая – реализация поставленных целей, определение новых. Третья – период стабильности и развития на основе стабильности.

Оглянуться, чтобы понять

– В ближайшее время будем устанавливать бюст Бадрисафы Байтурсыновой в одной из школ области, – делится планами Римма Чингисовна. – Собирать материалы о ее жизни начали около 20 лет назад. В Алматы были, в России – в тех местах, где она находилась в заключении…

За время становления и развития независимого Казахстана крепла не только экономика, социально-политическая сфера. Развитие культуры, восстановление национальной идентичнос­ти, исследование белых пятен истории – все это стало не только возможным, но и необходимым для многих людей – специалис­тов и обычных казахстанцев.

Римма Чингисовна вместе с братом Сериком Бектургановым, депутатом Сената РК, принимали активное участие в экспедиции, исследовавшей жизненный путь жены Ахмета Байтурсынова, помогали созданию пьесы о Бадрисафе и постановке спектак­ля, теперь – установка бюста… Римма Бектурганова уверена: нужно знать историю – и древнюю, и недавнюю.

– Думаю, что лучше всего рассказывать историю страны через историю человека, – говорит она. – Молодые люди не очень любят рассказы-нравоучения про то, как было и как стало. Но они с удовольствием слушают истории жизни сильных личностей. И вот через них можно показать, какой путь прошел наш Казах­стан. Так, альянс, клуб женщин-лидеров час­то устраивают встречи с молодежью, приглашаем туда женщин – с их историями успеха, которые вызывают особый интерес у молодых. Бывают забавные моменты. Например, героиня принесла показать сохранившийся у нее талон на покупку сапог. Мы долго не могли объяснить ребятам, зачем нужны были такие талоны...

Римма Бектурганова говорит, что молодежи сегодня проще сравнить Казахстан с какой-то другой страной, нежели «обер­нуться» назад. Это неправильно. Ведь и у самых благополучных стран мира позади долгая история, сплетенная из разных перио­дов, в том числе и тяжелых. Вот только у них за плечами века. А у независимого Казахстана – 30 лет, один вдох. За столь короткий срок страна достигла многого. Это дорогого стоит.