Эффект бумеранга

Беспрецедентные санкции Запада против России должны были разрушить ее экономику, однако в реальности обернулись также издержками для стран, которые их вводили, пишет политолог Брама Челлани в статье для The Hill.

По его словам, Запад, по сути, попал в ловушку: санкции и конфликт в Украине привели к росту цен на энергетику, а это, в свою очередь, стало причиной роста российских доходов от экспорта углеводородов. Еще один парадокс заключается в том, что, несмотря на перекрытие России доступа к финансовым артериям, российский рубль значительно укрепился за счет правительственного вмешательства.

Многие западные страны столкнулись с инфляцией и перебоями в цепочках поставок. Более того, санкции, нацеленные на ослабление России, способны пошатнуть и финансовое могущество США, считает автор. В частности, у ряда государств может возникнуть стимул стать более независимыми от долларовой системы.