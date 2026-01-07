Началось первое в нынешнем году заседание с обсуждения плана работ по приоритетным направлениям развития, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в программном интервью «Казахстан вступил в новый этап модернизации», данном газете «Turkistan».

– Президент ставит перед нами задачу не только сохранить текущие результаты экономического развития, но и нарастить динамику с акцентом на долгосрочный результат. Это касается всех отраслей, в том числе энергетики, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций, развития АПК, туризма, – подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом руководителем Правительства отмечена необходимость перезагрузки фискальной политики по принципу «от контроля к партнерству» с выравниванием существующих дис­пропорций. В энергетичес­ком и коммунальном секторах акцент сделан на своевременное и качест­венное внедрение принятых подходов, включая справедливое тарифообразование с адрес­ной поддержкой нуждающихся граждан. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в этой связи поручено продолжить реализацию Национального проекта по модернизации ЖКХ.

В аграрном секторе Глава государства отметил позитивные результаты в растениеводстве и поручил активизировать работу в сфере животноводства. В связи с чем Олжас Бектенов дал Минсельхозу неделю на разработку предложений по дальнейшему развитию мясной отрасли.

От ведомства ждут конкретных мер, которые бы позволили нарастить производство и экспорт продукции. Поручено также совместно с холдингом «Байтерек» расширить линейку механизмов льготного кредитования аграриев вместо прямого субсидирования.

Говоря о развитии туризма, Премьер-министр подчеркнул важность скоординированной работы отраслевых госорганов и ведомств с учетом региональных программ. Минтуризма и спорта совместно с акиматами в месячный срок надлежит скорректировать Концепцию развития туризма до 2029 года с конкретным планом мероприятий и совмест­но с Министерством науки и высшего образования принять меры по решению кадро­вых вопросов отрасли.

Перед Министерством промышленности и строительства совместно с квазигосударственным сектором поставлена задача в кратчайшие сроки перейти к осуществлению намеченных планов, в том числе по достигнутым с зарубежными партнерами договоренностям. Министерству энергетики совместно с профильным агентством поручено держать на контроле проекты в сфере атомной энергетики.

Сегодня в Казахстане продолжается строительство транспорт­но-логистических узлов и модернизация морских портов, аэропортов и железнодорожных вокзалов, в связи с чем Министерству транспорта, акиматам и компаниям надлежит обеспечить своевременное исполнение утвержденных мероприятий.

Социальная сфера остается приоритетным направлением работы Правительства. Премьер-министр подчеркнул, что все социальные обязательства в соответствии с поручением Главы государства будут выполнены в полном объеме. Министерствам просвещения, здравоохранения и финансов поручено в недельный срок внести предложения по пересмотру политики субсидирования частных школ и медицинских организаций. Министерству труда и соцзащиты населения совместно с акиматами – предусмот­реть меры по предотвращению мошенничества при назначении пособий и выплат.

МВД необходимо активизировать работу по выявлению и пресечению правонарушений на дорогах и в общественных местах с применением цифровых технологий, Министерству просвещения – продолжить внедрение Правил дорожного движения в образовательные программы.

Как подытожил руководитель Правительства, программное интервью Президента ставит цели на ближайшую перспективу.

– Центральным и местным гос­органам, нацкомпаниям необходимо приложить все усилия для их успешного достижения. Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и обеспечивать конкретный результат. С самоотчетами и презентациями пора заканчивать. Если нет результата – все это пустая трата времени. Если не справляетесь – говорите открыто. Мы решим этот вопрос, – резюмировал Олжас Бектенов, поручив своим заместителям координировать работу по исполнению поручений Президента.

Переходя к обсуждению основного вопроса повестки заседания, Премьер-министр отметил, что объявление Президентом 2026 года Годом цифровизации и ИИ определяет ключевые прио­ритеты работы Правительства.

– Наша основная цель – внедре­ние новейших технологий во все сферы экономики. При этом каждый гражданин должен почувствовать практический эффект этой работы, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Согласно данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, по итогам 2025-го в Казахстане к высокоскоростному Интернету подключены 2,6 тыс. сельских населенных пунктов. В наступившем году планируется подключить еще 1 900 сел. При этом 5G доступно в 20 крупных городах, 4G покрытие охватывает 3 115 сел. В 2026-м планируется подключение к 4G еще 836 сел.

Также в 2025 году в Алматы и Астане введены в эксплуатацию два новых центра обработки данных (ЦОДа) мощностью 7,4 МВт. В 2026-м планируется запуск еще трех аналогичных ЦОДов совокупной мощностью 12,9 МВт, что позволит укрепить цифровую инфраструктуру.

Устойчивый рост востребованности продолжают демонстрировать цифровые сервисы. В 2025-м через мобильное приложение e-Gov Mobile оказано более 54 млн госуслуг. Объем экспорта казахстанских IT-услуг в денежном выражении по итогам года достиг одного миллиарда долларов.

За прошлый год в отрасли цифровизации и ИИ завершен ряд крупных проектов, сформирована законодательная основа, обеспечен закуп вычислительных мощностей, запущен Национальный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Правительство продолжит работу в данном направлении.

Как сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан

Мадиев, начат поэтапный переход государственных информационных систем на единую цифровую платформу. По словам спикера, это позволит ускорить запуск сервисов и обеспечить их безопасность.

В свою очередь председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов доложил о проводимой работе по внедрению цифровых решений и применению технологий искусственного интеллекта в деятельности фонда. О том, как цифровые технологии внедряются в Акмолинской области, доложил глава региона Марат Ахметжанов.

О цифровизации системы обра­зования отчитался министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В частности, министр отметил, что выполнение данной задачи требует системного обновления содержания высшего образования.

С этой целью в 2025 году министерство совместно с международным аналитическим агентством Quacquarelli Symonds завершило первый этап исследования, посвященного оценке роли системы образования в формировании экономики, основанной на ИИ. Его результаты показали, что искусственный интеллект на рынке труда является не инструментом массового вытеснения рабочих мест, а преж­де всего механизмом повышения производительности труда.

Около 70% рабочей силы в Казах­стане обладают средним или высоким потенциалом увеличения производительности за счет применения ИИ. В 53% профессий возможна автоматизация отдельных трудовых функций.

В большинстве случаев, как пояснил Саясат Нурбек, это озна­чает не ликвидацию рабочих мест, а изменение их содержания и требований. На основе данных выводов разрабатывается поэтапно реализуемый план действий, направленный на модернизацию системы высшего образования.

– Президент поставил задачу сделать Казахстан цифровым государством. В сфере передовых технологий мы должны стремиться войти в ряд стран-лидеров, которые успешно создают и продают цифровые решения и услуги, – отметил Олжас Бектенов, резюмируя обсуждение вопроса.

Развитие инфраструктуры в области цифровых технологий и ИИ играет ключевую роль в реальной трансформации отечест­венной экономики. При этом, по словам Премьер-министра, не хватает решений, ориентированных на их широкое практическое применение в повседневной жизни. Компании должны не только представлять новые прототипы, но и доводить их до логического завершения и применения на практике.

В целом цифровизация не должна развиваться параллельно экономике и социальной сфере, а быть их неотъемлемой частью. Между тем до сих пор сохраняются устаревшие бизнес-процессы, в том числе в ЖКХ, строи­тельстве, промышленности и аграрном секторе. В качестве примера Премьер упомянул об отсутствии BIM-моделей в строительстве, низких темпах роботизации производств и внедрения IT-решений в сельском хозяйстве.

С учетом этих реалий Олжас Бектенов поручил уполномоченным органам сосредоточиться на практических цифровых решениях, которые обеспечат ощутимый эффект для экономики.

– Особое внимание следует уделить созданию инструментов для противодействия современным угрозам и чрезвычайным ситуациям. С развитием искусственного интеллекта появляются риски более совершенных видов мошенничества, – отметил Премьер-­министр.

По итогам заседания Правительства Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам. В частности, по его словам, для успешного проведения Года цифровизации и ИИ необходимо обеспечить широкое вовлечение в процесс профессионального сообщества и населения. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено до конца января утвердить перечень мероприятий Года, а также форсировать разработку и утверждение стратегии Digital Qazaqstan.

Немаловажной видится работа по приведению законодательных актов в соответствие с принятым Парламентом Цифровым кодексом, формирующим правовую основу развития цифровизации. Необходимо будет оперативно подготовить и внести в Мажилис Парламента пакет сопутствующих изменений в законодательные акты, а также привести в соответствие все отраслевые подзаконные правовые акты. Параллельно следует проводить широкую разъяснительную работу по законодательным изменениям среди представителей IT-сообщества и общественности.