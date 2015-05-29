Эффективность партнерства растет Свежий выпуск 438 Роза Рахметуллина

Пожелав успехов Д. Панкину на посту главы ЕБР, спикер Сената отметил важность более активного участия банка в реализации новой экономической программы Главы государства «Нұрлы жол», поскольку речь идет о масштабном строительстве транспортной инфраструктуры и логистики на территории Казахстана с целью полного использования транзитно-транспортного потенциала нашей страны в Евразийском масштабе.

– Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом сою­зе влечет за собой активизацию банка и в этой сфере, – подчерк­нул К. Токаев.

Спикер Сената проинформировал собеседника о Плане нации, нацеленного на реализацию пяти институциональных реформ, что позволит вывести Казахстан на новый этап развития и войти в число самых развитых государств мира.

Д. Панкин подчеркнул, что в его планах придание нового импульса развитию банка для более эффективной реализации его потенциала.