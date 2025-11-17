В случае принятия закона стоимость вырастет от нынешних 25 до 45 долларов
Египет намерен повысить стоимость виз почти в два раза. По данным издания Egypt Today, соответствующий законопроект одобрила палата представителей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Согласно документу, будет взиматься дополнительная плата в 20 долларов за каждую въездную или транзитную визу.
В случае принятия закона стоимость вырастет от нынешних 25 до 45 долларов.
Цель предлагаемой поправки – поддержать развитие и модернизацию зданий и земельных участков, выделенных для дипломатических представительств, посольств и консульств Египта за рубежом, без создания дополнительного финансового бремени для государства.
Однако Федерация туристических палат просит властей остановить этот проект, так как он может негативно сказаться на туризме.