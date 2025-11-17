Египет повышает стоимость виз

В мире,Туризм
118
Айман Аманжолова
корреспондент

В случае принятия закона стоимость вырастет от нынешних 25 до 45 долларов

Фото: Unsplash

Египет намерен повысить стоимость виз почти в два раза. По данным издания Egypt Today, соответствующий законопроект одобрила палата представителей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Согласно документу, будет взиматься дополнительная плата в 20 долларов за каждую въездную или транзитную визу.

В случае принятия закона стоимость вырастет от нынешних 25 до 45 долларов.

Цель предлагаемой поправки – поддержать развитие и модернизацию зданий и земельных участков, выделенных для дипломатических представительств, посольств и консульств Египта за рубежом, без создания дополнительного финансового бремени для государства.

Однако Федерация туристических палат просит властей остановить этот проект, так как он может негативно сказаться на туризме.

 

#Египет #законопроект #визы

Популярное

Все
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Египет повышает стоимость виз
Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию передовых медтехнологий
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

В Дубае открыли самый высокий в мире отель
В США отчитались об испытании ядерной бомбы
Объединяя природу, спорт и досуг
В замке под Парижем задержали грабителей музея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]