Его судьба сравнима с эпосом

фото Игоря Бургандинова

Мероприятие было организовано ЕНУ им. Л. Н. Гумилева совместно с общественным фондом Н. Ундасынова и ТОО «Қазақ газеттері».

Перед началом мероприятия его участникам была представлена книжно-документальная выставка, посвященная много­гранной деятельности Ундасынова на посту председателя Совета народных комиссаров и Совета министров Казахской ССР, который он занимал в течение 13 лет.

Особый интерес делегатов конференции вызвали оригиналы личных писем главы Правительства республики, тексты его выступлений времен Великой Отечественной войны, телеграммы деятелей науки и искусства, благодаривших Ундасынова за поддержку их научных поисков и творческих начинаний.

Пристальное внимание привлек к себе уникальный документ – «Дневник работы Председателя СНК КазССР товарища Ундасынова Н.», зафиксировавший события командировок предсовнаркома в Кзыл-Ординскую, Южно-Казахстанскую и Джамбулскую области зимой и летом 1942 года. Данные дневника значительно расширяют наше представление о бурной деятельности Нуртаса Ундасынова в годы войны и конкретными примерами доказывают его неустанную заботу о состоянии промышленности и сельского хозяйства республики.

Советник Президента РК, академик Национальной академии наук, известный ученый-литературовед Бауыржан Омаров начал конференцию с того, что зачитал текст поздравительного письма Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Поздравляю вас с открытием научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Нуртаса Ундасынова.

Нуртас Ундасынов – историческая личность, внесшая большой вклад в укрепление нашей государственности. Он руководил страной в очень трудный исторический период, был автором многих добрых инициатив, ставил интересы народа превыше всего, осуществил масштабные изменения в области экономики, образования, науки и культуры. Нуртас Дандибайулы поднял государственное управление на новый уровень. Он сосредоточил усилия на воспитании граждан республики в патриотическом духе.

Также нет сомнения, что толковые словари Нуртаса Ундасынова, относящиеся к области востоковедения, будут полезны для многих последующих поколений. Его образцовая жизнь, патриотизм и внимание к людским судьбам по сей день являются примером для наших граждан. Верю, что на сегодняшней конференции будет всесторонне изучен жизненный путь выдающегося человека, высказаны серьезные мнения о его многочисленных заслугах», – отмечалось в поздравительном адресе для участников.

В свою очередь генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы напомнил о словах Президента Касым-Жомарта Токаева, сказанных на Национальном курултае в Улытау.

– Отмечая важность исторической справедливости для страны, Глава государства говорил, что без честной оценки прошлого сложно ждать светлого будущего. Ахмет Байтурсынулы как-то сказал: «Много тех, кто говорит, что нужно народу, но мало тех, кто это делает». Нуртас Дандибайулы, закаленный во времена 30-х, 40-х, 50-х годов в советской системе, знал, что нужно народу, и делал все необходимое для осуществления его надежд и мечтаний.

Модератор встречи также подчеркнул, что опыт тех лет, когда во главе Правительства рес­публики стоял Нуртас Ундасынов, необходим для осмыс­ления сегодняшней молодежью, активно участвующей в строительстве Справедливого Казахстана. Высокие моральные качества, деловитость и профессионализм выдающегося государственного и общественного деятеля XX века делают его личность притягательной и сегодня.

Именно поэтому студенты ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, в стенах которого и проходила конференция, с таким вниманием отнеслись к выступлениям докладчиков. По словам одной из студенток, Нуртас Ундасынов интересен как человек, занимавший пост главы Правительства Казахстана дольше, чем кто-либо, в советские годы, и принимавший непосредственное участие в реа­лизации прорывных проектов, которые открыли новую страницу в истории экономического, социального и культурного развития нашей страны.

Также участникам конференции зачитали поздравления министра науки и высшего образования Саясата Нурбека и акима Астаны Жениса Касымбека. После этого собравшимся был продемонстрирован документальный фильм, в кратком виде излагающий основные этапы биографии и трудовые заслуги Нуртаса Ундасынова. Особо подчеркивалась его роль в развитии литературы и кинематографа советского Казахстана, а также участие главы Правительства в создании Академии наук Казахской ССР.

– Он с детства рос в нищете, в трудностях. Сам говорил, что 14 человек в семье регулярно недоедали. Его главное качество – трудолюбие. Он получил глубинные знания, довольствовался тем, что есть, ставил перед собой большие задачи. Такие люди всегда становятся активными преобразователями, – сказал о личных качествах Нуртаса Ундасынова государственный и общественный деятель Куаныш Айтаханов.

Депутат Сената Парламента Нурторе Жусип, высоко оценивая заслуги Ундасынова перед казахстанским обществом, выступил с инициативой установить в Астане и на малой родине выдающегося государственного деятеля памятники в его честь. Это предложение было встречено бурными аплодисментами делегатов и включено в текст итоговой резолюции. Яркими и эмоциональными, глубоко содержательными были выступления Серика Таукебаева, возглавляющего общественный фонд Нуртаса Ундасынова, и ветерана журналистики, известного ондасыноведа Гульсим Оразалиевой, профессора арабиста Самал Тулеубаевой, профессора истории Максата Алпысбес.

– Его судьба, судьба эпохи, в которую ему довелось работать, сравнима с эпопеей, с эпосом. Это «Илиада» и «Одиссея» XX века, – резюмировал известный филолог и литературовед Серик Негимов.

Также выступили временный поверенный Республики Ирак в Казахстане Джабер Нажма Абдуллах ат-Тамими, советник посла по культурным вопросам Исламской Республики Иран Али Акбар Талеби Матин.