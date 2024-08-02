eGov опроверг рассылку о взломе сайтов ЦОНов и eGov mobile

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Национальные информационные технологии» сообщило, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov mobile является фейковым и не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz

«Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения. Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz», — говорится в сообщении.

По всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер кол-центра 1414, добавили в Электронном правительстве.