eGov опроверг рассылку о взломе сайтов ЦОНов и eGov mobile

Общество
63
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Информация с заявлением появилась на официальном сайте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Национальные информационные технологии» сообщило, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov mobile является фейковым и не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz

«Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения.

Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz», — говорится в сообщении.

По всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер кол-центра 1414, добавили в Электронном правительстве.

#рассылка #фейк #eGov #взлом

Популярное

Все
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
В армию... на месяц
С начала года Алматинскую область посетили 1,5 млн туристов
В Актобе в «чистых четвергах» лидируют предприниматели
В четвертьфинале Олимпиады Назым Кызайбай сразится с колумбийкой
Рекордную партию наркотиков задержали на границе в РК
НОК Казахстана подал апелляцию на результат боя Мухаммедсабыра Базарбайулы
Instagram заблокировали в Турции
В ООН раскритиковали допуск к ОИ провалившей гендерный тест боксерши
Программа выступлений спортсменов на ОИ-2024 на сегодня
Получатели дешевых госзаймов завышали цены на продукты в Мангистау
Время не вернуть назад: петицию против единого часового пояса обсудили в столице
«Ваша сноха сбила человека»: полмиллиона отдала мошенникам 90-летняя пенсионерка
С начала года госинспекторами труда защищены права более 28 тысяч работников
В Таразе открылся филиал российского университета
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Спорт объединяет нацию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Яблоневый сад во дворе школы
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
С заботой о многодетных
Олимпиада: Казахстан завоевал первую медаль
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

МИД обратился к казахстанцам
Время не вернуть назад: петицию против единого часового поя…
С начала года Алматинскую область посетили 1,5 млн туристов
В армию... на месяц

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]