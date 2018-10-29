Экипаж разбившегося в Индонезии лайнера запросил посадку сразу после взлета
Официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю заявил, что командир разбившегося "Боинга" запросил экстренную посадку практически сразу после взлета, сообщает Life.ru.
"Экипаж запросил возвращение в аэропорт Джакарты, после чего связь с ним прервалась. Лайнер исчез с экранов радаров", – приводит ТАСС слова Рахаю.
Напомним, самолет, следовавший из Джакарты, упал в море около острова Ява. На борту воздушного судна находилось 188 человек, включая семь членов экипажа.