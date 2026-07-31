Угольная шахта обрушилась в Пакистане

Инцидент произошел на угольной шахте в провинции Белуджистан на западе Пакистана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Число погибших в результате обрушения угольной шахты в районе <...> провинции Белуджистан возросло до 34 после того, как спасательные команды извлекли из-под завалов еще шесть тел», — следует из текста сообщения телеканала Geo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий ЧС.