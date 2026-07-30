Масштабные лесные пожары бушуют в Турции

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Местные власти были вынуждены эвакуировать более 200 человек. Огненная стихия уже угрожает ряду поселений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Наиболее сложная ситуация складывается в провинции Мугла. Как сообщил губернатор региона Идрис Акбыик, там зафиксировано сразу пять крупных точек возгорания. К тушению огня привлекли почти 750 человек, а также санавиацию из пяти самолетов и 18 вертолетов.

Из-за густого дыма и открытого горения временно прекращено движение по ключевой автодороге Анталья - Сейдикемер. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали также государственную больницу Сейдикемера.

Соседняя провинция Анталья также страдает от стихии. Местные власти начали принудительную эвакуацию населения квартала Языр и приостановили движение по трассе Кумлуджа - Кемер.

При этом пожары бушуют и в других регионах страны. В провинции Балыкесир в районе Эдремит спасатели защищают от огня ценные оливковые рощи. А в регионе Ялова пламя угрожает не только оливковым деревьям, но и фисташковым. Там для тушения очагов также задействовали авиацию.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции бушуют из-за сильной жары. Ощущаемая температура на солнце может достигать +52 градусов.

Ранее сообщалось о мощных лесных пожарах во Франции, Испании и Италии.