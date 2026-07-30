Масштабные лесные пожары бушуют в Турции

На юго-западе страны идет эвакуация людей, часть трасс перекрыта, передает телеканал Haber Global
Местные власти были вынуждены эвакуировать более 200 человек. Огненная стихия уже угрожает ряду поселений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Наиболее сложная ситуация складывается в провинции Мугла. Как сообщил губернатор региона Идрис Акбыик, там зафиксировано сразу пять крупных точек возгорания. К тушению огня привлекли почти 750 человек, а также санавиацию из пяти самолетов и 18 вертолетов.
Из-за густого дыма и открытого горения временно прекращено движение по ключевой автодороге Анталья - Сейдикемер. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали также государственную больницу Сейдикемера.
Соседняя провинция Анталья также страдает от стихии. Местные власти начали принудительную эвакуацию населения квартала Языр и приостановили движение по трассе Кумлуджа - Кемер.
При этом пожары бушуют и в других регионах страны. В провинции Балыкесир в районе Эдремит спасатели защищают от огня ценные оливковые рощи. А в регионе Ялова пламя угрожает не только оливковым деревьям, но и фисташковым. Там для тушения очагов также задействовали авиацию.
Ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции бушуют из-за сильной жары. Ощущаемая температура на солнце может достигать +52 градусов.
Ранее сообщалось о мощных лесных пожарах во Франции, Испании и Италии.